Amper anderhalve dag na de verkiezingen: Spaanse socialisten vormen coalitie met uiterst linkse Podemos TT

12 november 2019

13u38

Bron: El Pais, La Vanguardia, Reuters 1 Twee dagen na de parlementsverkiezingen in Spanje hebben de socialistische partij PSOE van ontslagnemend premier Pedro Sanchez en de uiterst linkse formatie Unidas Podemos een voorakkoord gesloten om samen een coalitieregering te vormen. Dat heeft Sanchez samen met Podemos-leider Pablo Iglesias aangekondigd op een persconferentie waar het akkoord werd ondertekend. Beide partijen zullen een minderheidsregering vormen met de steun van kleinere linkse regionalistische partijen.

De regeringsvorming in Spanje kondigde zich zondag opnieuw bijzonder moeilijk aan, maar Sanchez en Iglesias hebben nu toch een uitweg gevonden om een minderheidsregering te vormen.

De PSOE en Unidas Podemos zouden het akkoord gisterenavond in alle discretie hebben gesloten en de draad weer hebben opgepikt bij de gefaalde onderhandelingen van juli. Na de parlementsverkiezingen van april probeerden beide partijen al een akkoord te sluiten, maar dat mislukte op de eis van Podemos om mee in de coalitie te zitten. Sanchez en de PSOE zagen dat toen niet zitten en wilden dat Podemos enkel gedoogsteun gaf aan een éénpartijregering. Die eis zouden de socialisten nu hebben laten vallen, geconfronteerd met een nog gefragmenteerder parlement dan in april. Op een persconferentie ondertekenden beide partijen vanmiddag het akkoord.

Sanchez en Iglesias willen naar eigen zeggen “een progressieve coalitieregering te vormen die van Spanje de Europese referentie moet maken wat de bescherming van de sociale rechten betreft”. Het akkoord omvat tien prioriteiten voor de nieuwe regering. In Catalonië wil de regering “het samenleven garanderen” en voor een “normalisering van de politiek zorgen” via “dialoog binnen de contouren van de grondwet”.

Sanchez zou in de nieuwe regering premier blijven, Pablo Iglesias zou vicepremier worden. De komende dagen worden de details van het akkoord uitgewerkt, maar “Pedro Sanchez kan op onze loyauteit rekenen”, aldus Iglesias.

Minderheidsregering

Beide partijen hebben samen slechts 155 van de 350 zetels, 21 te weinig voor een meerderheid. Toch kunnen ze een meerderheid achter zich krijgen met de steun van een aantal kleinere linkse regionalistische partijen die in 2018 mee met Sanchez de conservatieve regering-Rajoy ten val brachten. De kleinere partij Mas Pais (3 zetels) heeft zijn steun al toegezegd, waarmee de steun of onthouding van de regionalistische Baskische partij PNV (7 zetels) en de Catalaanse nationalisten van ERC (13 zetels) volstaat.

Sanchez spreekt alvast van een “open akkoord” waarbij andere partijen zich mogen bij aansluiten. De ontslagnemende premier zal nu contact opnemen met die partijen om een meerderheid in het parlement te bespreken. Bedoeling is in elk geval “de komende vier jaar” samen te regeren.

“Wat gedurende zes maanden onmogelijk was, kan nu blijkbaar toch op minder dan 48 uur”, schrijft de krant El Pais. De regering zou de eerste Spaanse coalitieregering sinds de terugkeer naar de democratie in 1975 zijn.

🏛️ El #PSOE y @ahorapodemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.



Léelo aquí 👇 pic.twitter.com/lACjhoSYwl PSOE(@ PSOE) link