Amper 15 jaar: Amerikaanse jongen moet tientallen jaren de cel in na dodelijke ruzie over wiet David van der Heeden

01 februari 2019

16u03

Bron: AD.nl 0 Een 15-jarige jongen uit de Verenigde Staten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 tot 48 jaar. Tyon Wells schoot in februari vorig jaar tiener Zachary Parker dood tijdens een ruzie.

Aanklagers zeggen dat de destijds 14-jarige Wells begon te schieten vanwege een discussie over cannabis. Daarbij kwam de 17-jarige Parker om het leven.



De advocaat van Wells probeerde tevergeefs zijn piepjonge cliënt voor een jongerenrechtbank te krijgen. De jongen komt over 11 jaar wel mogelijk in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Hij sloot daartoe een deal met justitie, waardoor hij niet voor moord maar voor doodslag werd aangeklaagd.

Moeilijke jeugd

In november vorig jaar plaatste zijn familie een video op YouTube, die sympathie moest wekken voor de jeugdige schutter. Het filmpje schetst een beeld van hoe hij opgroeide te midden van bendes en drugsgeweld.

Een familielid, omringd door familie en vrienden van Tyon, vertelt: “Hij groeide op zonder vader, en werd omgeven door bendes, drugs en geweld. Maar, hij heeft steeds de steun van zijn familie gehad, die altijd hebben geprobeerd hem af te schermen van de aantrekkingskracht van de criminele wereld.’’

Wapens en alcohol

Aanklager Don Kleine zag er geen verzachtende omstandigheden in en klaagde Tyon aan als volwassene. “Ik ben me bewust van zijn geschiedenis en achtergrond, maar we hebben goede reden het op deze manier te doen’’, zei Kleine, wijzend op onder meer Facebookberichten waarop de 11-jarige Wells al met wapens en alcohol staat.



Rechter Shelly Stratman moedigde de tiener aan een positieve wending aan zijn leven te geven en gebruik te maken van de kans om zichzelf uit te dagen en een opleiding te volgen. “Zachary krijgt geen tweede kans, maar jij wel’’, sprak de magistraat. “Jij kunt stappen ondernemen en ervoor zorgen dat mensen je niet alleen hierom herinneren.’’