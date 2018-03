Amper 0,4 procent: afgang voor ex-guerillabeweging FARC in verkiezingen Colombia TT

12 maart 2018

09u30

Bron: Belga, BBC 0 Centro Democrático, de centrumrechtse partij die kritisch staat tegenover Colombia's vredesakkoord met de FARC, is gisteren bij de parlementsverkiezingen in Colombia als grootste uit de bus gekomen. De partij die ontstond uit de ontwapende guerillabeweging behaalde dan weer minder dan een half procent van de stemmen.

Centro Democrático, de partij van ex-president Álvaro Uribe, behaalde met 16 procent de meeste stemmen in de Senaat. Inmiddels zijn 96,5 van de kiesbureaus geteld. Centro Democrático voerde hevig campagne tegen het vredesakkoord van november 2016 met de FARC.

In het Huis van Afgevaardigden was de partij tweede, ook met 16 procent, 1 procent minder dan de Partido Liberal Colombiano. De drie gematigde partijen die behoorden tot president Juan Manuel Santos' coalitieregering behaalden samen evenwel meer stemmen: 43 procent in de Senaat en 38 procent in het Huis van Afgevaardigden. Linkse groepen behaalden 11 procent in beide kamers.

0,4 procent, maar tien zetels gegarandeerd

Het zijn de eerste verkiezingen sinds 7.000 FARC-strijders hun wapens inleverden na het vredesakkoord dat in Cuba onderhandeld werd en een conflict van 52 jaar beëindigde. De FARC namen voor het eerst deel aan de verkiezingen, nu als de zogenaamde Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. De partij heeft evenwel zijn verleden niet mee, vanwege ontvoeringen van burgers en moorden, en is weinig populair. Ze behaalde slechts 0,4 procent van de stemmen, maar het vredesakkoord garandeert tien zetels in het parlement.

Centro Democrático beschuldigt Santos ervan dat hij de FARC laat wegkomen met zijn misdaden. Maar verwacht wordt dat het gematigde blok pogingen om het vredesakkoord terug te draaien, zal tegenhouden.

Presidentskandidaten gekend

De Colombianen kozen naast een nieuw parlement ook de presidentskandidaten van de twee grote politieke blokken voor de verkiezingen van 27 mei. Voor het rechtse blok won Ivan Duque, van Centro Democrático, voor het linkse blok Gustavo Petro, de gewezen burgemeester van Bogota.

Andere presidentskandidaten zijn de conservatieve ex-vicepresident German Vargas Lerras, gewezen vredesonderhandelaar Humberto de Calle, de centristische ex-burgemeester van Medellin Sergio Fajardo, en de onafhankelijke ex-defensieminister Juan Carlos Pinzon.