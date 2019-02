Amnesty: “Wapens van FN Herstal door militie ingezet in Jemen” IB

06 februari 2019

Bron: Belga 0 De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bevoorraden op roekeloze manier milities in Jemen met een scala aan geavanceerde wapens, onder andere van Belgische makelij. Minimi-machinegeweren, geproduceerd door FN Herstal, zijn recent ingezet door een militie in de strijd om de Jemenitische havenstad Hodeida. Dat zegt Amnesty International vandaag na onderzoek van de wapenstroom.

Het onderzoek toont volgens de mensenrechtenorganisatie hoe de VAE een belangrijk doorgeefluik is geworden voor pantservoertuigen, mortiersystemen, geweren, pistolen en machinegeweren. Het wapentuig wordt doorgesluisd naar milities in Jemen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden en andere ernstige schendingen. Door de aanhoudende oorlog is in het land een zware humanitaire crisis aan de gang.

"De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en het Waals gewest hebben terecht kritiek gekregen voor wapenleveringen aan de strijdkrachten van de Saudische coalitie. Iran wordt dan weer genoemd als het gaat over het sturen van wapens naar de rebellerende Houthi's. Nu doemt een nieuw, dodelijk gevaar op. Jemen is in een snel tempo een toevluchtsoord aan het worden voor milities die worden gesteund door de Emiraten en er straffeloos hun gang gaan", stelt Patrick Wilcken, wapenbeheersingsexpert van Amnesty International.

Belgische wapens

Sinds 2003 stond het Waals gewest voor miljoenen dollars wapenleveringen toe aan de VAE. "Uit ons onderzoek blijkt dat Minimi-machinegeweren, geproduceerd door FN Herstal, recent zijn ingezet door een militie in de strijd om de Jemenitische havenstad Hodeida. Internationale regels wijzen duidelijk op de gevaren van afwending en doorsluizen van wapens eens ze geëxporteerd zijn en verplichten landen om dat te voorkomen. Ons land moet zich veel nauwgezetter aan die regels houden", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

De gewapende groepen die profiteren van deze duistere wapendeals - waaronder ‘De Reuzen’, de ‘Veiligheidsgordel’ en ‘Elitetroepen’ - worden volgens Amnesty getraind en gefinancierd door de VAE maar hoeven aan geen enkele regering rekenschap af te leggen voor wat ze doen. Sommige worden beschuldigd van oorlogsmisdaden, onder meer tijdens het recente offensief in de havenstad Hodeida en in het door de Emiraten gesteunde netwerk van geheime gevangenissen in het zuiden van Jemen.

"Minimi-machinegeweren uit België, die wellicht ook zijn verkocht aan de VAE, worden gehanteerd door ‘De Reuzen’. Andere wapens gebruikt door met de VAE geallieerde milities in Hodeida zijn onder meer de in Servië gefabriceerde Zastava MO2 Coyote-machinegeweren en de Agrab gepantserde trucks met Singaporese 120mm-mortieren. De VAE is het enige gekende land dat dit gecombineerd wapensysteem aankoopt.”

