Amnesty vreest voor verloren generatie Rohingya-kinderen IB

29 augustus 2019

03u55

Bron: Belga 0 Twee jaar nadat het leger van Myanmar een wrede campagne van etnische zuivering tegen de Rohingya-bevolking begon in de staat Rakhine, waarschuwt een Amnesty-rapport voor een “verloren generatie” Rohingya-kinderen die geen toegang tot onderwijs hebben in Bangladesh.

Meer dan 700.000 Rohingya ontvluchtten Myanmar naar buurland Bangladesh. Twee jaar later zitten de vluchtelingen nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden vast in de kampen.

Het woensdag verschenen rapport ‘I don't know what my future will be: Rohingya refugees in Bangladesh’ waarschuwt voor een “verloren generatie” Rohingya-kinderen. "De regering van Bangladesh moet inzien dat de Rohingya-vluchtelingen niet op korte termijn naar Myanmar kunnen terugkeren en dat er behoefte is aan langetermijnoplossingen. Hieronder vallen goed onderwijs voor de kinderen, betere huisvesting en voeding", zo klinkt het in het rapport.

Ongeveer de helft van de in totaal bijna 1 miljoen gevluchte Rohingya in Bangladesh zou onder de 18 jaar zijn. "De autoriteiten van Bangladesh zijn bang dat de Rohingya in Bangladesh willen blijven als de kinderen goed onderwijs krijgen. Afgezien van speelruimtes en basisonderwijs voor kleine kinderen, is onderwijs voor Rohingya-kinderen in de kampen of op de scholen in de buurt dan ook verboden", luidt het.

Opvangbeleid op korte termijn gericht

"Omdat de overheid van Bangladesh ervan uit gaat dat de Rohingya op korte termijn weer terugkeren naar Myanmar, is het beleid en de opvang daarop gericht en voldoen ze niet voor de lange termijn. Overbevolking is een groot probleem in de kampen - het Kutupala-kamp is met meer dan 600.000 inwoners het grootste vluchtelingenkamp ter wereld geworden."

Amnesty vraagt de overheid van Bangladesh om de rechten van vluchtelingen te waarborgen en plannen te maken voor de lange termijn. "En de internationale gemeenschap moet Bangladesh bijstaan en meer financiële en technische steun geven (...) De Rohingya zijn het geweld in Myanmar ontvlucht, maar willen meer dan alleen overleven. Ze moeten volwaardige levens kunnen leiden met dezelfde kansen en rechten als iedereen.”