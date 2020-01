Amnesty: “Veiligheidsdiensten gebruikten onwettig geweld tegen demonstranten in Iran” ttr

15 januari 2020

18u29

Bron: belga 0 De Iraanse veiligheidsdiensten hebben de afgelopen dagen ongewettigd geweld ingezet tegen vreedzame demonstranten. Dat besluit Amnesty International (AI) op basis van geverifieerde video's, foto's en getuigenissen van slachtoffers en ooggetuigen. Nadat de Oekraïense Boeing op 8 januari in Iran werd neergeschoten, kwamen duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de regering.

Het bewijsmateriaal zou aantonen dat de Iraanse veiligheidsdiensten op 11 en 12 januari gepunte luchtdrukkogels ingezet hebben tegen vreedzame demonstranten. Dat resulteerde in pijnlijke verwondingen en bloedingen, aldus de mensenrechtenorganisatie. Gepunte luchtdrukkogels worden normaal gezien voor de jacht gebruikt en zijn volgens AI "volstrekt ongeschikt voor gebruik in elke politiële situatie".

De veiligheidsdiensten hebben daarnaast ook rubberkogels, traangas en pepperspray gebruikt om de protesten uit elkaar te drijven. Bovendien zouden demonstranten afgeranseld zijn, geslagen met wapenstokken en zelfs verkracht zijn. Ook werden tal van studenten in verschillende steden arbitrair gearresteerd. "In veel gevallen zijn de acties van de veiligheidstroepen in strijd met het absolute verbod op foltering en andere vormen van mishandeling op grond van het internationaal recht", aldus Amnesty International.

“Weerzinwekkend”

De veiligheids- en inlichtingendiensten zijn bovendien in sommige ziekenhuizen sterk aanwezig, waardoor gevreesd wordt dat ze patiënten zullen arresteren. Verschillende verwonde demonstranten melden ziekenhuizen te vermijden uit vrees daar te worden gearresteerd.

"Het gewelddadige optreden van de Iraanse veiligheidsdiensten tegen vreedzame waken en protesten is weerzinwekkend. Deze mensen komen op straat om gerechtigheid te vragen voor de 176 vliegtuigpassagiers die gedood werden en willen hun woede uiten over de initiële ontkenningen door de Iraanse autoriteiten", besluit Philip Luther, onderzoeksdirecteur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

