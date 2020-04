Amnesty roept op tot verlenging VN-wapenembargo Zuid-Sudan IB

30 april 2020

03u07

Bron: Belga 0 Ondanks een wapenembargo blijven de verschillende strijdkrachten in Zuid-Soedan wapens importeren. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International op basis van een eigen onderzoek. Het huidige wapenembargo in het Afrikaanse land loopt eind mei af. Amnesty vraagt daarom aan de landen in de VN-Veiligheidsraad, waaronder ook België, om werk te maken van een verlenging en een betere handhaving van dat embargo.

Onderzoekers van Amnesty International hebben begin dit jaar een bezoek gebracht aan twaalf militaire sites in Zuid-Soedan. Volgens de mensenrechtenorganisatie werden er toen bewijzen aangetroffen van recent geïmporteerde lichte wapens en munitie.

Oost-Europese wapens en Chinese munitie

Verschillende bodyguards van hoge generaals, zowel van regerings- als oppositietroepen, hadden namelijk Oost-Europese wapens die nooit eerder in Zuid-Soedan zijn aangetroffen. Amnesty is er daarom van overtuigd dat die na de invoering van het wapenembargo zijn geïmporteerd. Ook beschikt Amnesty over geverifieerde foto's van Chinese munitie die werd geproduceerd in 2016, na de laatste erkende wapenverkoop van China aan Zuid-Soedan.

Daarnaast werd ook ontdekt dat de regering en de voormalige oppositiegroepen erin slaagden de internationale waarnemers te misleiden. Zo werden wapens verstopt en werden gepantserde voertuigen ingezet voor militaire doeleinden, hoewel dat volgens de koopovereenkomsten niet mocht.

Voorts trof Amnesty op ten minste twee legerbases ook kindsoldaten aan. De mensenrechtenorganisatie roept de VN-Veiligheidsraad nu op om het huidige wapenembargo, dat nog tot 31 mei van kracht is, te verlengen. Er moet dan wel voor gezorgd worden dat de maatregel voortaan strikter wordt nageleefd.

Amnesty kijkt daarbij ook naar België, dat momenteel als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad zetelt. “België heeft zich als lid van de Veiligheidsraad al actief getoond rond kinderen in gewapende conflicten en rond controle op wapenstromen”, zegt Wies De Graeve van Amnesty Vlaanderen. "Dat leiderschap moet nu volop ingezet worden voor het hernieuwen en steviger handhaven van dit broodnodige wapenembargo voor Zuid-Soedan.”