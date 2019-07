Amnesty: Poolse rechters onder druk na bekritiseren overheidsinmenging IB

04 juli 2019

00u55

Bron: Belga 0 Rechters die de onafhankelijkheid van het Poolse gerecht proberen te beschermen tegen overheidsinmenging, ondergaan zware intimidatie en druk. Dit staat in een rapport dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International vandaag vrijgeeft.

Volgens het rapport heeft de afbrokkeling van de onafhankelijkheid van de justitie zeer concrete gevolgen voor rechters die zich kritisch uitlaten. Kritische rechters worden getuige het rapport overladen met haatmail of onderworpen aan onderzoeksmaatregelen wanneer ze het probleem van overheidsinmenging proberen aan te kaarten.

Sinds 2015 heeft de Poolse regering een waaier aan wetten en beleidslijnen ingevoerd die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ondermijnen. Een van de maatregelen is het politiseren van juridische benoemingen. De minister van Justitie heeft nu de exclusieve bevoegdheid om de voorzitters en vicevoorzitters van rechtbanken te ontslaan en te benoemen.

Displinaire procedures en gedwongen pensioenen

Daarnaast werden verschillende rechters van het Hooggerechtshof gedwongen met pensioen gestuurd. De regering heeft ook disciplinaire procedures aangepast zodat die in te zetten zijn tegen rechters die zich verzetten tegen de hervormingen. Sommigen dreigen zo hun job te verliezen, aldus Amnesty International.

Meerdere rechters ondergaan intimidatie. Sommige magistraten die juridisch advies vragen aan de hoogste rechtbank van de Europese Unie, het Europese Hof van Justitie, zijn voorwerp van onderzoeksmaatregelen. Bovendien duiken er anonieme twitter-accounts op die persoonlijke aanvallen lanceren op rechters die kritiek uiten op de regering. Op een van deze accounts werd ook een vertrouwelijk documenten bestemd voor de overheid gedeeld. Dat moet volgens Amnesty International aantonen dat deze accounts vermoedelijk gelinkt zijn aan de regering.

“Heksenjacht”

"De Poolse autoriteiten hebben een heksenjacht ontketend. Achter de schermen intimideren en belasteren ze Poolse rechters en aanklagers die zich moedig verzetten tegen de kaping van justitie door de politiek. Deze intimidatie moet onmiddellijk stoppen", zegt Barbora Cernusáková, regionale onderzoeker bij Amnesty International.

Geconfronteerd met dergelijke intimidaties hebben rechters over heel Polen hun solidariteit getoond met collega's die onder vuur liggen. Maar, zo schrijft Amnesty International, soms zijn er pogingen om deze solidariteitsacties op hun beurt in de kiem te smoren. In april bijvoorbeeld stuurde de nieuwe voorzitter van de lokale rechtbank in Olsztyn de politie af op een groep rechters en advocaten die uit solidariteit een stakerspost hadden gevormd in de stad.

Amnesty International roept andere EU-lidstaten op om Polen aan te manen een einde te maken aan deze praktijken.