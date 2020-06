Amnesty: "Onverantwoorde handel in traangas wakkert wereldwijd politiegeweld aan” SVM

11 juni 2020

18u33

Bron: Belga 0 Wereldwijd schenden politieagenten de mensenrechten van vreedzame demonstranten door de slecht gereguleerde handel in traangas. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De organisatie heeft een onderzoek uitgevoerd naar het misbruik van traangas door oproerpolitie in 22 landen.

"Veiligheidstroepen laten ons graag geloven dat traangas een 'veilig' wapen is om gewelddadige groepen mensen uiteen te drijven, waardoor ze niet naar nog schadelijkere wapens hoeven te grijpen", zegt Sam Dubberley van Amnesty's Crisis Evidence Lab. "Maar uit onze analyse blijkt dat politiemachten het op grote schaal verkeerd gebruiken. We stellen vast dat korpsen traangas gebruiken op manieren die nooit zo bedoeld zijn. Ze gebruiken bijvoorbeeld vaak grote hoeveelheden tegen voornamelijk vreedzame demonstranten of vuren traangasprojectielen direct op mensen af, waardoor die gewond raken of zelfs gedood worden."

80 incidenten

Het lab van Amnesty deed het afgelopen jaar onderzoek naar misbruik van traangas via video's op sociale media, zoals Facebook, YouTube en Twitter. Bijna vijfhonderd video's werden geanalyseerd. De onderzoekers stelden misbruik van traangas vast bij bijna 80 incidenten in 22 landen. “Deze analyse onthult een verontrustende wereldwijde trend van wijdverbreid, onrechtmatig gebruik van traangas", klinkt het.



De mensenrechtenorganisatie stelt dat er geen overeenstemming is over regulering van de handel in traangas en andere gassen die gebruikt kunnen worden om rellen tegen te gaan, ondanks het grootschalige verkeerde gebruik. Volgens Amnesty maken maar weinig staten informatie publiek over de hoeveelheid en de bestemming van traangasexporten, waardoor onafhankelijk toezicht belemmerd wordt.

Interactieve website

"Een deel van het probleem is dat sommige politieagenten niet begrijpen hoe en wanneer traangas legitiem gebruikt kan worden. Anderen kiezen er opzettelijk voor de richtlijnen te negeren", zegt Patrick Wilcken als wapenhandelsexpert bij Amnesty International. "Maar een deel van de oplossing ligt ook in een betere controle van de handel in traangas en andere gassen.”

Het onderzoek van Amnesty leidde tot de interactieve website ‘Tear Gas: An investigation’. Daarop is te zien wat traangas is en hoe het wordt gebruikt. Op de website staan voorbeelden van misbruik en video-interviews met externe experten, die uitleggen waarom traangas bij verkeerd gebruik schadelijk is.

