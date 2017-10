Amnesty levert nieuwe bewijzen voor vervolging Rohingya in Myanmar: "Uiten van verontwaardiging volstaat niet langer" ib



Bron: Belga 0 REUTERS Rohingya-vluchhtelingen wachten aan de grens met Bangladesh op toestemming om te mogen doorreizen naar de vluchtelingenkampen. Amnesty International (AI) voert in een rapport nieuwe bewijzen aan dat de Myanmarese veiligheidsdiensten de Rohingya systematisch en doelgericht vervolgen. De organisatie roept de internationale gemeenschap dringend op om stappen te ondernemen.

De afgelopen weken sloegen in de Myanmarese provincie Rakhine al meer dan 530.000 Roghingya op de vlucht. Voor het rapport "My world is finished: Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar" voerde AI gesprekken met meer dan 120 van hen. De mensenrechtenorganisatie interviewde ook 30 dokters, hulpverleners, journalisten en Bengalese ambtenaren. Experten van de organisatie analyseerden daarnaast satellietbeelden en -data, en verifieerden foto's en video's met beelden vanuit Rakhine.

REUTERS

Hun conclusie is dat de Myanmarese veiligheidsdiensten systematisch, georganiseerd en nietsontziend geweld plegen tegen de volledige Rohingya-bevolking. Volgens Amnesty zijn honderdduizenden mensen er het slachtoffer geworden van misdaden tegen de mensheid.

AP

De Myanmarese veiligheidstroepen zijn schuldig aan moord en bloedbaden, zegt Amnesty. De organisatie beschrijft in het rapport hoe die troepen dorpen omsingelen en schieten op iedereen die probeert te vluchten. Vervolgens worden alle huizen in het dorp platgebrand. Wie niet wegraakt, ouderen en mensen met een fysieke beperking, worden daarbij levend verbrand. Dat zou volgens getuigen gebeurd zijn in tientallen dorpen.

REUTERS

Amnesty analyseerde data van warmtebronnen geregistreerd door klimaatsatellieten. Daaruit blijkt dat er in Rakhine-staat sinds 25 augustus minstens 156 grote branden gewoed hebben. Wellicht zijn het er meer omdat niet alle brandhaarden door de satellieten gedetecteerd worden.

AFP

Seksueel geweld

Het rapport maakt ook gewag van verkrachting en seksueel geweld. "Alle vrouwen werden volledig uitgekleed. Ze hadden hele sterke houten stokken. We kregen eerst klappen op het hoofd om ons te verzwakken. Dan sloegen ze ons (in de vagina) met de houten stokken. Ze verkrachtten ons. Een andere soldaat voor elke vrouw", getuigt de 30-jarige S.K.

AFP

Tientallen ooggetuigen maakten tijdens Amnesty's onderzoek melding van specifieke veiligheidseenheden die verantwoordelijk zijn voor de ergste geweldplegingen. Daarbij zijn steevast het Westelijke Commando van het leger, de 33e Infanterie Divisie en de Grenswachtpolitie. "De Myanmarese autoriteiten blijven de feiten ontkennen en denken blijkbaar dat ze kunnen wegkomen met grootschalige moordpartijen. Maar de resultaten van diepgaand mensenrechtenonderzoek en moderne technologie kunnen niet langer genegeerd worden", zegt Tirana Hassan, Amnesty's Crisis Response Director.

"Actie ondernemen"

De organisatie roept de internationale gemeenschap op actie te ondernemen. "Het uiten van publieke verontwaardiging volstaat niet langer. Er moet een duidelijk signaal komen tegen de misdaden tegen de mensheid die momenteel gepleegd worden door het leger in Myanmar. Militaire samenwerkingsverbanden moeten opgezegd worden, wapenembargo's ingevoerd en sancties uitgevaardigd tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor het geweld", besluit Hassan.

REUTERS