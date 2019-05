Amnesty: leger Myanmar begaat oorlogsmisdaden in Rakhine IB

29 mei 2019

02u21

Bron: Belga 0 Sinds januari 2019 heeft het Myanmarese leger burgers verwond en gedood bij willekeurige aanvallen, en het leger maakte zich verder schuldig aan buitengerechtelijke executies, willekeurige arrestaties, foltering en andere mishandelingen en gedwongen verdwijningen. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Amnesty International in de staat Rakhine.

Omdat de militaire operatie van het leger nog aan de gang is, is het mogelijk dat nog meer misdaden worden gepleegd. "Minder dan twee jaar nadat de wereld met verontwaardiging heeft gereageerd op de massale wreedheden die werden begaan tegen de Rohingya-bevolking, maakt het leger van Myanmar zich opnieuw schuldig aan misdaden tegen etnische groepen in Rakhine", zegt Nicholas Bequelin, regionaal directeur voor Oost- en Zuid-Oost-Azië van Amnesty International.

lees verder onder de kaart:

De rebellengroep Arakan Army (AA) uit Rakhine had op 4 januari aanvallen uitgevoerd op politieposten waardoor 13 agenten om het leven kwamen. Daarop heeft de Myanmarese regering gereageerd met een bevel aan het leger om de AA te "verpletteren" met militaire acties. "De militaire operaties in Rakhine tonen een roekeloos en onverantwoordelijk leger dat burgers terroriseert en doelbewust schendingen van de mensenrechten pleegt", aldus Bequelin.

Toegang tot conflictzones geblokkeerd

Hoewel sinds de laatste uitbarsting van geweld meer dan 30.000 mensen zijn ontheemd, hebben de Myanmarese autoriteiten de humanitaire toegang tot de conflictzones geblokkeerd. "Burgers in Rakhine betalen de zwaarste prijs voor de militaire aanvallen en de gevolgen ervan, maar de regering kiest ervoor om te blijven zwijgen over deze uit de hand lopende crisis", besluit Bequelin.

Amnesty International pleit in het rapport voor meer internationale druk op de regering in Myanmar, onder meer van de VN-Veiligheidsraad, die werd opgericht "om precies op dergelijke situaties te reageren".