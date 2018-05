Amnesty klaagt situatie van vluchtelingen en migranten in Libische detentiekampen aan: "Europa medeplichtig aan misbruik" IB

16 mei 2018

02u54

Bron: Belga 1 Amnesty International trekt opnieuw aan de alarmbel over de situatie van vluchtelingen en migranten in Libische detentiekampen. De ngo hekelt daarbij "een beschamend Europees beleid". De Europese overheden zijn "medeplichtig aan de misbruiken" in de detentiekampen omdat ze de Libische autoriteiten en kustwacht steunen bij het onderscheppen op zee, zo luidt de beschuldiging.

Het Europees beleid veroorzaakt volgens Amnesty International (AI) een toename van de detentie van vluchtelingen en migranten. Omdat meer mensen onderschept worden op zee, werden volgens AI de voorbije twee maanden alleen minstens 2.600 vluchtelingen en migranten overgebracht naar de detentiecentra. Daar "leven ze in verschrikkelijke omstandigheden, en worden ze blootgesteld aan foltering en afpersing".

"De EU weigert onder ogen te zien welk lijden veroorzaakt wordt door het roekeloos uitbesteden van grenscontrole aan Libië"

Misbruik en foltering

Europa, en Italië in het bijzonder, bieden actieve steun aan Libië om mensen te onderscheppen op zee, zegt AI. "De EU weigert onder ogen te zien welk lijden veroorzaakt wordt door het roekeloos uitbesteden van grenscontrole aan Libië", zegt Heba Morayef, directeur voor Afrika en het Midden-Oosten. De detentiecentra waar de vluchtelingen en migranten terechtkomen, zijn "berucht zijn voor misbruiken en foltering". "Niemand zou teruggestuurd mogen worden naar Libië."

Volgens AI zijn er momenteel minstens 7.000 mensen in de Libische detentiecentra. Een scherpe toename sinds maart, klinkt het, toen er volgens de Libische autoriteiten nog 4.400 vluchtelingen en migranten gevangen werden gehouden.

Sluiten van Libische detentiecentra

Amnesty vraagt dat Europa aandringt op het sluiten van detentiecentra, vluchtelingen hervestigt in Europa, en de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) toelaat om hulp te bieden aan alle vluchtelingen in Libië. De mensenrechtenorganisatie kaartte de hele situatie eind vorig jaar al aan in een rapport. Ook de ngo Oxfam gaf Europa een veeg uit de pan omwille van steun aan de Libische kustwacht.

Vorige week meldden advocaten en activisten dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich zal buigen over de Italiaanse en Europese steun voor de Libische kustwacht.