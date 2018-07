Amnesty klaagt "oorlogsmisdaden" aan in geheime gevangenissen in Jemen KVDS

12 juli 2018

06u35

Bron: Belga 2 Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft schendingen van de mensenrechten aangeklaagd in de geheime gevangenissen van de Verenigde Arabische Emiraten in het zuiden van Jemen. Volgens Amnesty zijn ze "vergelijkbaar met oorlogsmisdaden".

In een rapport dat gepubliceerd werd één jaar nadat de eerste informatie over de toestand in de gevangenissen was uitgelekt, spreekt Amnesty van "flagrante schendingen". Het gaat om "verdwijningen, folteringen en andere mishandelingen van die aard die vergelijkbaar zijn met oorlogsmisdaden".

Contraterrorisme

Amnesty vraagt "de partners van de Emiraten inzake contraterrorisme, zoals de Verenigde Staten, om een standpunt in te nemen over deze vermoedelijke folteringen". Amnesty wil ook dat onderzocht wordt welke rol Amerikaans personeel speelde en dat er geen informatie gebruikt wordt die verkregen is via foltering of mishandeling.





Het rapport kreeg de naam 'Enkel God weet of hij nog leeft'. Het beschrijft de situatie van tientallen familieleden van personen die gearresteerd zijn en waarvan niets bekend is over hun lot.

"Als ze vragen naar de plaats waar hun naasten gevangen gehouden worden of simpelweg of ze nog in leven zijn, wordt dat onthaald op stilzwijgen en intimidatie", zegt Tirana Hassan, directrice crisissituaties bij Amnesty.

Vermist

De organisatie onderzocht tussen maart 2016 en mei van dit jaar 51 gevallen van mannen die gearresteerd en vastgehouden zijn in het zuiden van Jemen door de Verenigde Arabische Emiraten en het Jemenitische leger. Zij zijn de bondgenoten van de internationale coalitie die militair ingrijpt in Jemen tegen Houthi-rebellen. Volgens Amnesty zijn "19 van die mannen vermist".

De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat zij betrokken zijn bij geheime gevangenissen in het zuiden van Jemen.