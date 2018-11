Amnesty International wil vrijspraak voor ex-directeur en 10 andere mensenrechtenactivisten in Turkije kv

06 november 2018

17u34

In Istanboel hervat morgen het proces tegen de erevoorzitter van Amnesty Turkije, de voormalige directeur van de mensenrechtenorganisatie en negen andere mensenrechtenverdedigers. Amnesty International vraagt de vrijspraak en stelt dat de aanklachten tegen hen absurd zijn. Een internationale delegatie van de organisatie zal de zitting bijwonen.

"Taner Kiliç, de erevoorzitter van Amnesty Turkije, en Idil Eser, de intussen voormalige directeur van Amnesty Turkije en negen andere mensenrechtenverdedigers staan terecht voor 'lidmaatschap van een terroristische organisatie'. De aantijgingen zijn ongegrond", klinkt het vandaag in een persbericht.

"Er is geen enkel geloofwaardig bewijs om de absurde beschuldigingen hard te maken", zegt Kumi Naidoo, de secretaris-generaal van Amnesty International. "Het is hoog tijd dat er een einde komt aan deze juridische schijnvertoning. Deze mannen en vrouwen hebben hun leven gewijd aan het verdedigen van de rechten van anderen.”



Volgens Naidoo zaten ze in totaal al meer dan drie jaar in de cel. "Niks kan deze tijd terug brengen, maar de rechtbank moet hen nu wel eindelijk de vrijspraak gunnen."

Taner Kiliç werd in juni 2017 gearresteerd. Hij spendeerde meer dan veertien maanden achter de tralies. In augustus van dit jaar werd hij vrijgelaten op borg.

De zogenaamde ‘Istanbul 10’, tien mensenrechtenverdedigers waaronder Idil Eser, werden in juli 2017 gearresteerd tijdens een workshop. Acht van hen zaten bijna vier maanden in de cel en kwamen op borg vrij in oktober 2017.

De elf staan volgens Kumi Naidoo symbool "voor de huidige meedogenloze repressie in Turkije".