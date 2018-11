Amnesty International trekt hoogste eretitel van Aung San Suu Kyi in: “Schaamteloos verraad aan de waarden waarvoor ze eens stond” ADN

12 november 2018

19u13

Bron: ANP, Belga 0 Amnesty International heeft Aung San Suu Kyi, de regeringsleider van Myanmar, haar hoogste onderscheiding ontnomen. Reden is dat ze “op schaamteloze wijze verraad heeft gepleegd aan de waarden waarvoor ze eens stond”. “ We zijn diep geschokt dat u geen symbool meer bent van hoop, moed, en het opkomen voor de mensenrechten. Amnesty International kan uw status als ontvanger van de ‘Ambassador of Conscience Award’ niet meer rechtvaardigen. En daarom trekken we de award met groot verdriet in,” zo schrijft Amnesty’s secretaris-generaal Kumi Naidoo in een brief aan haar.

Amnesty International kende Aung San Suu Kyi in 2009 de hoogste eretitel van de mensenrechtenorganisatie toe. Zij zat toen nog onder huisarrest vanwege haar strijd voor democratie en mensenrechten. In april 2016 werd ze de facto leider van de burgerregering in Myanmar. Al die tijd is de regering volgens Amnesty betrokken bij het plegen of bestendigen van mensenrechtenschendingen.

Duizenden doden

Zo sprak Aung San Suu Kyi zich niet uit tegen de zware misbruiken die het leger heeft gepleegd tegen de Rohingya. “Deze bevolkingsgroep gaat in Myanmar al jaren gebukt onder een apartheidssysteem met systematische segregatie en discriminatie. Tijdens een golf van geweld tegen de Rohingya heeft het Myanmarese leger duizenden mensen gedood, meisjes en vrouwen verkracht, jongens en mannen gefolterd en opgesloten, en honderden huizen en dorpen platgebrand. Meer dan 720.000 Rohingya moesten naar Bangladesh vluchten”, zegt Kumi Naidoo.

Naidoo is “teleurgesteld” dat de regeringsleidster exact acht jaar na haar vrijlating uit huisarrest “haar politieke en morele autoriteit nog altijd niet heeft aangewend om op te komen voor mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid”. De gruweldaden die het Myanmarese leger pleegt en de toenemende onderdrukking van de vrije meningsuiting laten haar ogenschijnlijk koud, benadrukt Amnesty. “Ze ontkent de ernst en schaal van de gruwel. Er is dus weinig toekomstperspectief voor de honderdduizenden Rohingya in Bangladesh of de honderdduizenden die nog zijn achtergebleven.”

Nobelprijs voor de Vrede

Vorige maand ontnam het Canadese parlement Aung San Suu Kyi al het honorair staatsburgerschap wegens de wrede vervolging van de Rohingya-minderheid. Critici willen dat haar ook de Nobelprijs voor de Vrede wordt ontnomen, maar dat kan niet volgens de regels van het Nobelcomité.