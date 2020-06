Amnesty International: “Politie discrimineert bij handhaving coronamaatregelen” HLA

24 juni 2020

15u25

Bron: Belga 0 De handhaving van coronamaatregelen maakt de vooroordelen en discriminatie bij de politie zichtbaar, zo stelt Amnesty International in een rapport. De mensenrechtenorganisatie verwijst onder meer naar Adil, de 19-jarige die in april om het leven kwam na een politieachtervolging in Anderlecht.

Amnesty International ging naar aanleiding van het nieuwe coronavirus het politieoptreden bij de handhaving van de coronamaatregelen na in twaalf Europese landen. "Bij het naleven van de lockdownmaatregelen heeft de politie in verschillende Europese landen het vooral gemunt op etnische minderheden en gemarginaliseerde groepen", oordeelt de ngo. "Dit gebeurde door gewelddadig op te treden, discriminerende identiteitscontroles, gedwongen quarantaines en het opleggen van boetes."

Amnesty hekelt een "verontrustend patroon van racistische vooroordelen, gelinkt aan zorgen over institutioneel racisme bij de politie". Politiegeweld en zorgen over dat institutioneel racisme zijn niet nieuw, klinkt het, "maar de coronapandemie en de handhaving van de daarbij horende lockdowns leggen bloot hoe vaak ze voorkomen". De organisatie pleit voor een dringende aanpak van discriminatie, onwettig gebruik van geweld en straffeloosheid bij de politie.

Buitenproportioneel hoog aantal mensen van Noord-Afrikaanse origine en zwarte mensen worden tegengehouden en gezocht door de politie Amnesty International over de Belgische politie

Voor België stelt de ngo vast dat bestaand onderzoek suggereert dat een "buitenproportioneel hoog aantal mensen van Noord-Afrikaanse origine en zwarte mensen tegengehouden en gezocht worden door de politie". Amnesty lijst verschillende incidenten op uit de voorbije periode, onder meer het overlijden van Adil (19) in april. Dat de politie zijn identiteit wilde vaststellen, kan gerechtvaardigd zijn, zo valt te lezen. Maar Amnesty International is "bezorgd" over "buitenproportionele maatregelen" bij de inzet van verschillende politiewagens in de achtervolging van "een man die blijkbaar geen bedreiging vormde voor iemands fysieke integriteit".

