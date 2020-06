Amnesty International: “Ongezien fel politiegeweld tegen migranten in Kroatië” YV

11 juni 2020

15u48

Bron: Belga 0 Mensenrechtenorganiatie Amnesty International (AI) beschuldigt de Kroatische grenspolitie ervan dat ze inmiddels een ongeziene brutaliteit tentoonspreidt in de omgang met vluchtelingen en migranten. Wie de grens oversteekt vanuit buurland Bosnië en wordt betrapt, riskeert geslagen en geschopt te worden. In die mate zelfs dat ze vaak complexe breuken en zware hoofdwonden oplopen, zegt Amnesty donderdag.

De organisatie verzamelde getuigenissen van zestien Pakistanen en Afghanen die het slachtoffer werden van mishandelingen. Maar er zijn ook getuigenissen van artsen in Bosnië die hen hebben behandeld. Het is niet voor het eerst dat de Kroatische politie mensen die illegaal de grens oversteken, mishandelt en terugstuurt naar Bosnië. Maar vanwege de verwondingen die nu opduiken, spreekt Amnesty van een ernstige escalatie.

De organisatie heeft het over een jongeman die momenteel een rolstoel nodig heeft. Anderen hebben hele ledematen in het gips. Een asielzoeker zegt zelfs dat de Kroatische grenspolitie onder luid gelach ketchup en mayonaise op zijn hoofdwonden goot.

Schengenzone

Amnesty confronteerde het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken met de jongste beschuldigingen. Tot dusver heeft het ministerie niet gereageerd. In het verleden ontkende het ministerie steeds dergelijke berichten.

Waarnemers in Zagreb menen dat het Europese land bijzonder hard optreedt tegen mensen die illegaal de grens oversteken, omdat het al jaren wacht om toe te treden tot de Schengenzone. Dan zouden toeristen kunnen reizen zonder grenscontroles. Bosnië en Kroatië liggen op een zijpad van de zogenaamde Balkanroute, via dewelke vluchtelingen en migranten tot in West-Europa proberen te raken.