Amnesty International: "Na jarenlange uithongeringsstrategie worden Syrische burgers uit hun huizen verdreven" IB

01u40

Bron: Belga 0 AP Een vluchtelingenkamp in het noord-oosten van Syrië. In verschillende Syrische regio's en steden moeten burgers al jaren vreselijke belegeringen en intensieve bombardementen doorstaan. Recente zogenoemde "verzoeningsakkoorden" tussen de Syrische regering en gewapende oppositiegroepen verplichten hen nu te kiezen tussen sterven of vertrekken. Dat staat in een nieuw rapport van Amnesty International.

Het rapport onderzoekt vier van deze lokale "verzoeningsakkoorden" en beschrijft de schendingen die ermee gepaard gaan. De overeenkomsten werden afgesloten tussen augustus 2016 en maart 2017. Als gevolg daarvan werden volgens Amnesty duizenden mensen gedwongen hun thuis te verlaten in zes belegerde gebieden: Daraya, het oostelijke deel van de stad Aleppo, al-Waer, Madaya, Kefraya en Foua.

Onwettige belegering

"De Syrische regering en, in mindere mate, gewapende oppositiegroepen hebben burgers in deze gebieden onwettig belegerd zodat die afgesneden waren van voedsel, medicijnen en andere basisbenodigdheden", zegt Philip Luther, onderzoeksdirecteur van Amnesty voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. "Bovendien werden de belegerde, vaak dichtbevolkte, gebieden meedogenloos gebombardeerd. De Syrische regering beweerde verzetsstrijders te willen verslaan, maar gebruikte een cynische strategie van 'overgave of hongerdood' met belegeringen en bombardementen die de burgerbevolking hard troffen. De toegepaste tactiek maakt deel uit van een systematische en grootschalige aanval op burgers", aldus Luther.

"De Syrische regering beweerde verzetsstrijders te willen verslaan, maar gebruikte een cynische strategie van 'overgave of hongerdood' met belegeringen en bombardementen die de burgerbevolking hard troffen" Philip Luther, onderzoeksdirecteur van Amnesty International

Straffeloosheid beëindigen

Mensen die het slachtoffer werden van deze verschrikkelijke schendingen hadden volgens Luther geen andere keuze dan massaal hun woningen te verlaten. Het resultaat is dat nu duizenden gezinnen in geïmproviseerde kampen leven, met een beperkte toegang tot hulp en andere basisbenodigdheden. "Alle landen wereldwijd moeten samenwerken om een einde te maken aan de straffeloosheid voor deze misdaden. Ze zijn een smet op het internationale geweten. Als de Syrische regering en gewapende oppositiegroepen het echt menen met verzoening, moeten ze onmiddellijk een einde maken aan deze onwettige praktijken, de nog bestaande belegeringen opheffen en de aanvallen op duizenden burgers over heel Syrië stopzetten", zegt Luther.

Gesprekken

Het rapport is gebaseerd op gesprekken met 134 mensen, die plaatsvonden tussen april en september 2017, onder wie ontheemden die belegeringen en aanvallen doorstonden, humanitaire hulpverleners en experts, journalisten en VN-functionarissen.