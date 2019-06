Amnesty International: “Franse politie intimideert mensen die vluchtelingen helpen” kv

05 juni 2019

02u52

Bron: Belga 2 "Franse autoriteiten hebben mensen die humanitaire hulp en andere ondersteuning bieden aan migranten, asielzoekers en vluchtelingen in Noord-Frankrijk lastiggevallen, geïntimideerd en zelfs aangevallen." Dat moet blijken uit een nieuw rapport van Amnesty International.

Het rapport onthult hoe mensen die vluchtelingen en migranten helpen in Calais en Grand-Synthe geviseerd worden door politie en justitie. "Migranten en vluchtelingen zijn niet simpelweg verdwenen na de sloop van het 'Jungle'-kamp in Calais in 2016. Meer dan duizend mannen, vrouwen en kinderen leven nog steeds in de regio", vertelt Lisa Maracani, mensenrechtenonderzoeker van Amnesty International.

Meer dan 1.200 vluchtelingen en migranten, inclusief niet-begeleide minderjarigen, leven nu nog in tenten en informele kampen rond Calais en Grande-Synthe. Ze hebben geen regelmatige toegang tot voedsel, water, sanitaire voorzieningen, onderdak of juridische bijstand en zijn onderhevig aan huisuitzettingen, intimidatie en politiegeweld. De autoriteiten bieden vluchtelingen en migranten wel de mogelijkheid om toegang te krijgen tot opvangcentra en asielbureau's elders in Frankrijk, maar deze centra zijn ver verwijderd van Calais en Grande-Synthe en soms is er niet genoeg huisvestingscapaciteit.

Mensenrechtenverdedigers vertelden Amnesty International dat de druk op hen toeneemt en dat het risico op vervolging hen stress en angst bezorgt. Ondanks de intimidatie zijn veel van de getuigen in het Amnesty-rapport vastbesloten om door te gaan met hun werk.