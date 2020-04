Amnesty: fel verzwakte gezondheidszorg in Griekenland moet worden aangepakt IB

28 april 2020

02u35

Bron: Belga 0 De pandemie van het coronavirus heeft blootgelegd hoe erg het is gesteld met de Griekse gezondheidszorg door jarenlange recessie en besparingen. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport.

"Tekorten aan personeel en materiaal halen nu de krantenkoppen, maar de realiteit is dat de Griekse gezondheidszorg al jaren aan het aftakelen is", zegt Marie Struthers, Amnesty's directeur voor de regio Europa. "Het is van vitaal belang dat de regering door deze crisis wakker wordt geschud en dat ze begint te investeren in gezondheids- en sociale zorg."

De mensenrechtenorganisatie wijst erop dat de Griekse regering in 2010 begon met de besparingen, als reactie op de crisis die vanaf 2008 woedde."De overheidsuitgaven gingen met 32 procent naar omlaag, het besparingsbeleid trof alle sectoren. De uitgaven voor de gezondheidszorg daalden met bijna 43 procent tussen 2009 en 2017", aldus Amnesty.

Door de structurele hervormingen moesten patiënten een groter deel van de kosten op zich nemen. De organisatie stelt ook nog dat de drie programma's voor financiële hulp die Griekenland overeenkwam met zijn schuldeisers, enkele voorwaarden bevatten om maatregelen te treffen die de gezondheidszorg ondermijnden.

De organisatie interviewde 75 patiënten en 55 gezondheidswerkers. Zowat 90 procent van hen vertelde over lange wachttijden en de moeilijkheden om toegang tot gezondheidszorg te krijgen door de hoge kosten.

Pandemie

In februari werd het eerste geval van COVID-19 gemeld in het land. De pandemie maakte echter heel wat moeilijkheden waarmee gezondheidswerkers tijdens de besparingen werden geconfronteerd, nog groter, aldus Amnesty. Dat geeft aanleiding tot "ernstige bezorgdheid over hun gezondheid, veiligheid en werkomstandigheden".

Gezondheidswerkers vertelden de organisatie dat ze kampen met een tekort aan personeel, een tekort aan beschermingsmateriaal en een tekort aan geschikte medische infrastructuur, zoals beademingstoestellen en bedden voor intensieve zorg.

Amnesty wijst er nog op dat bepaalde groepen in de Griekse samenleving zwaar werden getroffen door de crisis en de besparingen, en dat hun gezondheid en bestaanszekerheid sinds Covid-19 nog meer worden bedreigd.

"Na een decennium van gebrekkige investeringen, stelt de huidige pandemie de gezondheidsdiensten voor een bijkomend, serieus probleem", aldus nog Struthers. "Met een wereldwijde recessie in het verschiet, kunnen we hieruit belangrijke lessen trekken. De pijnlijke ervaring van Griekenland van het afgelopen decennium is niet voor herhaling vatbaar en verdient geen navolging. Een terugkeer naar de schadelijke bezuinigingsstrategie is onwenselijk.”