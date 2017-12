Amnesty: EU-landen medeplichtig aan foltering migranten in Libië Frans Boogaard

Bron: AD 2 AFP Uit Libië gevluchte migranten in de rij in een vluchtelingenkamp in Tunesië. Archieffoto uit 2011. Europese regeringen zijn ‘bewust medeplichtig’ aan de foltering en het misbruik van tienduizenden migranten in Libische detentiekampen. Hun lot interesseert hen nauwelijks, zolang ze maar niet meer massaal de Middellandse Zee oversteken.

Dat zegt Amnesty International in een vernietigend rapport dat vandaag verschijnt. Europese regeringen, aldus de mensenrechtenorganisatie, "steunen actief een geraffineerd systeem van misbruik en exploitatie van vluchtelingen en migranten door de Libische kustwacht, detentieautoriteiten en smokkelaars met als doel mensen ervan te weerhouden de Middellandse Zee over te steken".

Honderdduizenden vluchtelingen zijn daardoor overgeleverd aan de genade van de Libische autoriteiten, die uit puur winstbejag vaak samenwerken met milities, bewapende groepen en mensensmokkelaars. Tot 20.000 van hen zitten onder mensonwaardige omstandigheden vast in kampen.

Sinds de nauwe samenwerking van eerst Italië en later meer Europese landen met de Libische kustwacht, die door Europese landen wordt getraind en van materiaal voorzien, zijn al meer dan 19.000 migranten onderschept en naar gevangenkampen in Libië overgebracht, aldus Amnesty, waar de kans groot is dat ze worden mishandeld. Sommigen laten zich geld toesturen door familie en kunnen dan na betaling alsnog de wijk naar Europa nemen.

Smokkelaars werken nauw samen met de Libische kustwacht, die gemerkte boten doorlaat of ze zelfs escorteert naar de internationale wateren, aldus Amnesty, dat niet zegt te weten welk percentage van de Libische kustwacht corrupt is.

Vluchtelingen in een kamp in de Libische stad Zawiyah.

De situatie van de migranten in Libië staat vanmiddag op de agenda van het Europese Parlement, dat daarover debatteert met buitenlandchef Federica Mogherini, en later deze week op die van de Europese staats- en regeringsleiders.

Vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans ontkende eind vorige week nog elk aandeel van Europa in het lot van de migranten. "Het is niet de EU die de verschrikkelijke situatie van vluchtelingen in Libië heeft gecreëerd, dit is al langer bezig.” Ook zei hij dat Europa nauw samenwerkt met de Afrikaanse Unie en de VN om aan de verschrikkingen een einde te maken. De drie organisaties werken samen aan een evacuatieplan.

De Nederlandse Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) sluit zich zonder meer aan bij de kritiek van Amnesty. "Iemand van de Libische kustwacht vertelde mij zelf dat zij andere manieren hebben dan Europa om migranten aan boord koest te houden, namelijk door ze af te ranselen met een tuinslang. En ik heb ook een jongen gesproken uit een Libisch kamp waar met een machete op werd ingehakt terwijl hij zijn moeder aan de lijn had om haar geld te vragen. Als je weet dat het terugsturen van migranten door de Libische kustwacht, met de mooie boten die ze van ons hebben, tot mishandeling en verkrachting leidt, dan kan ik Amnesty alleen maar gelijk geven: wij zijn medeplichtig.”

