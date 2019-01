Amnesty eist onderzoek naar mishandeling mensenrechtenactivisten in Saudi-Arabië IB

25 januari 2019

02u06

Amnesty International (AI) wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de berichten over de mishandeling van mensenrechtenactivisten in Saudi-Arabië.

Er is sprake van foltering en misbruik - soms van seksuele aard - van de actievoerders die sinds de repressiegolf van mei 2018 worden vastgehouden, zegt de Franstalige vleugel van de mensenrechtenorganisatie.

De mensenrechtenactivisten -zowel mannen als vrouwen- worden vastgehouden in de gevangenis van Dhahban, in het westen van land. Sommige gevangenen kunnen niet meer stappen of rechtop staan, als gevolg van de elektrische schokken en zweepslagen die ze kregen toegediend, meldt Amnesty op basis van verschillende getuigen.

AI eist onmiddelijke en onvoorwaardelijke vrijlating

De organisatie vraagt om de gevangen mensenrechtenactivisten "onmiddellijk en onvoorwaardelijk" vrij te laten. "Ze worden enkel vastgehouden omdat ze op vreedzame wijze opkwamen voor mensenrechten". Ook moet de Saudische overheid ervoor zorgen dat onafhankelijke waarnemers de beschuldigingen kunnen onderzoeken, zodat kan worden vastgesteld wie verantwoordelijk is", zo klinkt het nog.

De Saudische overheid heeft de beschuldigingen onlangs nog "ongegrond" genoemd.