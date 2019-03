Amnesty: “Denemarken is een verkrachtingsparadijs” David Bremmer HA

05 maart 2019

22u12

Bron: AD.nl 0 In Denemarken heerst een “doordringende verkrachtingscultuur” waarbij het overgrote deel van de daders vrijuit gaat. Die beschuldiging uit mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport.

Achter Denemarkens imago van gendergelijk land gaat een ongemakkelijke werkelijkheid schuil, stelt Amnesty International. “Denemarken kent schokkend hoge niveaus van straffeloosheid voor seksueel geweld”, zegt Kumi Naidoo, secretaris-generaal van Amnesty. “En antieke verkrachtingswetgeving, die beneden internationale standaarden is.”



In het rapport ‘Geef ons respect en recht! Obstakels overwinnen voor rechtvaardigheid voor vrouwelijke verkrachtingsslachtoffers in Denemarken’ wijst de organisatie op de cijfers: van de ruim 5.000 tot 24.000 vrouwen die in 2017 een verkrachting of poging daartoe meemaakten, zijn slechts 890 gevallen gemeld bij de politie. 535 keer volgde strafvervolging, slechts 94 daders kregen een veroordeling.

Het Deense recht ziet seks zonder toestemming nog steeds niet als verkrachting Amnesty International in nieuw rapport

Wantrouwen in justitie

Volgens Amnesty doet het overgrote deel van de Deense vrouwen geen aangifte uit angst niet geloofd te worden, gebrek aan vertrouwen in het rechterlijk systeem en vrees voor sociale stigmatisering.



De mensenrechtenorganisatie wijst op de in 2014 door Denemarken geratificeerde Istanbul Conventie. Dit verdrag, dat geweld tegen vrouwen wil terugdringen, beschouwt alle niet-vrijwillige seksuele handelingen als strafbaar.



“Het Deense recht definieert seks zonder toestemming nog steeds niet als verkrachting”, aldus Amnesty. “In plaats daarvan wordt een definitie gehanteerd waarbij fysiek geweld, dreiging of dwang in het spel is. Of als is aangetoond dat het slachtoffer zich niet kon verweren.” In de praktijk doen geweld en bedreiging zich bij veel verkrachtingsgevallen echter niet voor.



Actie

De mensenrechtenorganisatie stelt dat slechts 8 van de 31 onderzochte Europese landen wetgeving kennen waarin voor seks expliciete instemming is vereist. In ons land is dat het geval, net als in Duitsland, Cyprus, Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Luxemburg, Spanje en Zweden.

Inmiddels lijkt de Deense regering actie te ondernemen. Onlangs is een expertengroep samengesteld, die met voorstellen gaat komen. Verkrachtingsslachtoffers dienen onder andere meer steun te krijgen. Amnesty International verwelkomt het initiatief, maar zegt dat “veel vergaandere maatregelen nodig zijn”.