Amerikanen zetten Belgische IS’er op hun ‘wanted’-lijst GVV

25 januari 2018

De Amerikaanse autoriteiten hebben een Belg op hun lijst van meest gezochte terroristen geplaatst. Het gaat om Abdellatif Gaini (42), een Brusselaar met Marokkaanse roots die in de Britse stad Birmingham woonde toen hij begin 2015 naar Syrië vertrok.

Waarom Gaini op de lijst van ‘specially designated global terrorists’ is opgenomen, maken de Amerikanen niet duidelijk. Maar het was al wel geweten dat hij deel uitmaakt van een groepje Belgen die IS vanuit Engeland hebben gesteund. Eén van hen, Gaini’s schoonbroer Zakaria Boufassil, is door een Britse rechtbank veroordeeld omdat hij 3.000 pond aan Mohamed Abrini bezorgde toen de ‘man met het hoedje’ kort voor de terreur in Parijs naar Birmingham trok. Er staat slechts een handjevol Belgen op de VS-lijst van gezochte terroristen, onder wie Abrini en Salah Abdeslam.