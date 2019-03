Amerikanen willen chloorkippen kunnen invoeren na brexit en stellen nu al zware eisen voor nieuw handelsakkoord Critici wijzen eis Amerikaanse ambassadeur af TT

02 maart 2019

16u03

Bron: The Guardian, Reuters, CNN 0 De Amerikaanse regering heeft deze week zijn eisenbundel bekend gemaakt voor een vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk na de brexit. De Amerikanen vragen in ruil voor vrije handel dat hun boeren en voedselproducenten zonder enige belemmering hun producten zullen mogen invoeren. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat met chloor behandelde kippen de Atlantische Oceaan zouden mogen oversteken, wat onder Europese regels nu nog verboden is.

Een van de voordelen van de brexit is volgens de voorstanders dat het Verenigd Koninkrijk na de uitstap uit de EU eindelijk weer vrij is om eigen handelsakkoorden te kunnen sluiten. Brexiteers noemen het een goede zaak dat de Britten weer zelf zullen kunnen bepalen hoe en met wie ze handel voeren, zonder inmenging vanuit Brussel. Bedoeling is dan ook meteen na de brexit nieuwe handelsakkoorden te sluiten, onder andere met de Verenigde Staten.

En hoewel de Britse regering al verschillende keren heeft gezegd dat de eisen rond voedselveiligheid niet naar omlaag zullen gaan bij nieuwe handelsakkoorden, integendeel, is er bij veel Britten ongerustheid. Zeker de harde opstelling van de Amerikanen belooft weinig goeds, vrezen ze. Donderdag gaf de Amerikaanse regering een 15 pagina's tellend document vrij met zijn eisen. Daarin zitten vooral toegevingen van de kant van de Britten, zonder veel voordelen.

Nieuwe afzetmarkt

De invoertarieven moeten verdwijnen, vinden de Amerikanen, net als het verbod op chloorkippen, genetisch gemanipuleerde gewassen, met hormonen behandeld vlees of dierenvoeding die behandeld is met antibiotica. Zaken die nu nog onder de Europese regels verboden zijn. De VS hoopt in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe grote afzetmarkt te vinden voor zijn landbouwproductie.

De Britse landbouworganisatie NFU (National Farmers Union) hoopt dat de Amerikaanse eisen niet worden gevolgd. “Het is echt nodig dat elk toekomstig handelsakkoord de invoer verbiedt van voedsel dat aan lagere standaarden is geproduceerd dan van Britse boeren gevraagd wordt. Britten waarderen en eisen terecht hoge standaarden in dierenwelzijn, milieubescherming en voedselveiligheid. Deze wereldwijd geprezen standaarden mogen niet opgeofferd worden in de hoop snel een handelsakkoord te sluiten”, aldus NFU-voorzitster Minette Batters.”

"Europees museum van Landbouw”

De Amerikaanse ambassadeur in Londen, Woody Johnson, noemde de waarschuwingen dat er chloorkippen en hormonenvlees in de Britse supermarkten zouden kunnen komen te liggen, “opruiend en misleidend”. Johnson schreef een krantencolumn waarin hij het had over het “Europese Museum van Landbouw”, verwijzend naar de volgens hem verouderde en te strenge eisen rond voedselveiligheid.

“Er wordt u een valse tegenstelling voorgehouden. Ofwel u aan de EU-richtlijnen houden, ofwel overspoeld worden met Amerikaans voedsel van de laagste kwaliteit. Opruiende en misleidende termen als ‘chloorkippen’ en ‘hormonenvlees’ worden gebruikt om de Amerikaanse landbouw in het slechtst mogelijke daglicht te plaatsen.” Volgens Johnson zijn behandelingen met chloor de meest effectieve en goedkoopste om “mogelijk dodelijke bacteriën” te doden. “Het is tijd om de mythes te noemen wat ze zijn: een smeercampagne van mensen met hun eigen protectionistische agenda.”

“We zouden hem moeten zeggen waar hij zijn chloorkippen kan steken...”

De Britse voedselkenner en tv-presentator Jay Rayner maakt op Twitter brandhout van Johnsons argumenten. Chloorkippen maken het vlees niet veiliger, integendeel, zegt Rayner. “We zouden hem moeten zeggen waar hij zijn chloorkippen kan steken...” Rayner Hij heeft geen goed oog in de Britse voedselveiligheid na de brexit. “Als we de EU verlaten, zullen we moeten kokhalzen van elk vrijhandelsakkoord met de VS. En de agro-lobby daar is gigantisch en vastbesloten.”

Vraag is dat de EU zal doen als de Britten ooit volledig zullen ingaan op de Amerikaanse eisen. Dan komt mogelijk weer de export naar de EU in het gedrang, wat de Britten ook weer niet willen. De EU blijft nog altijd bijna de helft uitmaken van de volledige Britse export. Het Verenigd Koninkrijk zal bij een ‘no-dealbrexit’ in elk geval eenzijdig besluiten alle EU-richtlijnen ten aanzien van voedselveiligheid en dierenwelzijn nog zeker negen maanden te volgen, schreef The Telegraph gisteren.

Thread: We shouldn't be surprised the US Ambassador @woodyjohnson4 wants the UK to embrace chlorine washed chicken as part of a post Brexit FTA but we should tell him where he can stick it. Because, contrary to what he says, it's risky stuff. https://t.co/54HsWisI2A 1/ Jay Rayner(@ jayrayner1) link