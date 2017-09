Amerikanen voor het eerst rijker dan Zwitsers, België op zesde plaats 13u30

Bron: Belga 0 thinkstock Voor het eerst zijn de Amerikanen gemiddeld rijker dan de Zwitsers. Dat blijkt uit het jongste Allianz Global Wealth Report voor 2016, dat een klassement opstelt van de financiële vermogens wereldwijd. België strandt op de zesde plaats. Uit het rapport blijkt ook dat de vermogens vorig jaar wereldwijd opnieuw zijn gestegen, tot een nieuwe recordhoogte.

Voortaan zijn de Verenigde Staten officieel het rijkste land ter wereld, toch als het gaat om het totaal aan financiële activa min de schulden. De VS onttroonden Zwitserland, dankzij een stevige inhaalbeweging op de Amerikaanse beurzen en de sterkte van de Amerikaanse dollar. Maar het verschil met Zwitserland blijft klein, aldus Allianz. Mogelijk worden de rollen dit jaar opnieuw omgedraaid. Ook bruto, zonder de schulden in rekening te brengen, blijft Zwitserland onbetwist nummer één.



Zesde plaats

In de VS bedraagt het netto financieel vermogen per hoofd van de bevolking 177.210 euro, tegen 175.720 euro in Zwitserland en 96.890 euro in Japan. België staat met 92.080 euro per hoofd van de bevolking op de zesde plaats. In 2000 bekleedde ons land nog de vierde plaats.



Wereldwijd steeg het nettofortuin (een combinatie van beleggingen in obligaties of aandelen, pensioenfondsen, verzekeringen en cash min de schulden) met 7,6 procent tot 128,5 miljard euro. Maar de vermogens zijn wel erg ongelijk verdeeld: de rijkste 10 procent bezit 79 procent van alle rijkdom.