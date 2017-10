Amerikanen verkopen Anne Frank-pakje als halloweenkostuum Bonne Kerstens

22u04

Bron: AD.nl 0 Halloween Costumes Het pakje dat moet doorgaan voor een Anne Frank-outfit. De Amerikaanse webshop HalloweenCostumes.com heeft zich de woede op de hals gehaald door een verkleedpakje van Anne Frank aan te bieden onder de noemer 'Halloween Costumes'. Want, zo klonk het op de site: "We kunnen altijd leren van de geschiedenis."

De advertentie, waarop een jong meisje te zien is dat lachend het Anne Frank-pakje draagt, is inmiddels van de internetsite verwijderd. De commentaren op de verkoop waren, vooral op sociale media, namelijk niet mis. Verscheidene Amerikanen uitten hun onvrede over de aanwezigheid van het pakje, waar het meisje onder meer een baret, tasje en blauw jasje toont, vergelijkbaar met kleding uit de jaren 40.

Een woordvoerder van de website heeft onder meer op Twitter laten weten dat het kostuum inmiddels van de website is verwijderd. Volgens hem is de outfit, ondanks dat het label 'halloween costumes' erbij staat, niet bedoeld als verkleedpak voor het Amerikaanse feest, maar bedoeld als toneelkostuum. "Wij maken kostuums voor verschillende activiteiten, zoals toneelstukken en opvoeringen op school." Het bedrijf heeft excuses gemaakt tegenover iedereen die zich onjuist bejegend voelde door de aanwezigheid van het kostuum.

Het pakje is in winkels in Groot Brittannië trouwens ook te koop onder de noemer 'Tweede Wereldoorlog-vluchteling'.

Yeah this seems super uncool. You seen this @carlosgeADL ? pic.twitter.com/uhKS3g9b2J Jerod MacDonald-Evoy(@ JerodMacEvoy) link