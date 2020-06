Amerikanen vandaag het ongelukkigst in 50 jaar YV

16 juni 2020

16u06

Bron: AP 0 Uit een nationaal onderzoek naar het gedrag van Amerikanen tijdens de coronacrisis blijkt dat ze vandaag ongelukkiger zijn dan in de afgelopen 50 jaar. Vijftig procent van de deelnemers liet weten dat ze zich vaak of soms geïsoleerd voelden.

De enquête die werd afgenomen door de universiteit van Chicago vergelijkt de resultaten met de cijfers sinds 1972. Zo’n 14 procent van de deelnemers aan de enquête zegt dat hij of zij zich dit jaar heel gelukkig voelt, een daling sinds 2018. Toen gaf 31 procent aan dat ze zich heel gelukkig voelden. Ook het aantal mensen dat zich ongelukkig voelt, steeg sinds 2018. Toen voelde 13 procent zich ongelukkig, vandaag is dat 23 procent. Ook het optimisme dat volwassenen hebben over de toekomst van hun kinderen, is gedaald. 22 procent van de Amerikanen denkt dat hun kinderen het later slechter zullen hebben dan zij of hij het vandaag heeft.

Dubbel zoveel Amerikanen geven dit jaar aan dat ze zich vaker alleen voelen in vergelijking met 2018. Al verrast dat de onderzoekers niet: lockdowns en quarantainemaatregelen in de strijd tegen het coronavirus speelden daar een grote rol.

De enquête werd afgenomen bij 2.279 Amerikanen tussen 21 en 29 mei. Dat was nog voor de Black Lives Matter-protesten uitbraken, dus de resultaten brengen vooral de invloed van het coronavirus in beeld. De foutenmarge telde ongeveer 2,9 procentpunten.