Amerikanen vallen achterover: “Is Australië echt zó groot?” Joeri Vlemings

07 januari 2020

07u38

Bron: news.com.au 0 De hevige bosbranden in Australië zijn ook in de VS een belangrijk nieuwsitem. Nu ze geregeld geconfronteerd worden met kaarten van de crisissituatie Down Under schrikken vele Amerikanen ervan hoe groot Australië in werkelijkheid is: niet zo gek veel kleiner dan de VS zelf.

Onze aarde is nog altijd rond en dat geeft vaak een vertekend beeld op wereldkaarten. Australië ligt doorgaans ergens rechtsonder op een map en lijkt voor velen kleiner dan het eigenlijk is. Gisteren bleek nog dat er volgens sommige schattingen een oppervlakte tot vijf keer België in lichterlaaie staat of heeft gestaan.

Ook heel wat Amerikanen stonden versteld toen wetenschapper Kyle Hill een kaart met de Australische brandhaarden postte waarbij hij het land over de Verenigde Staten legde. Het werd meteen duidelijk dat het verschil in omvang tussen beide niet zo groot is. Qua breedte komen de twee landen zelfs met elkaar overeen. “Wow, ik besefte echt niet dat het zo’n massa land was. Dit opent mijn ogen”, klonk het onder meer op Twitter. En: “Is dit wel op schaal?” Met de verschillende brandhaarden erbij zagen de Amerikanen meteen hoe catastrofaal de situatie op het enorme continent is. “Alsof de hele VS in brand zou staan”, schreef iemand op Twitter.

If you overlaid what’s happening in Australia right now on the US pic.twitter.com/I3LQPT8rh1 Kyle Hill(@ Sci_Phile) link

In cijfers: Australië is volgens Wikipedia 7.692.024 km² groot. De Verenigde Staten van Amerika hebben een totale oppervlakte van 9.826.675 km², maar zonder Alaska is dat 8.345.328 km². België beslaat een terrein van amper 30.528 km² en is dus zo’n 325 keer kleiner dan de VS.

Al meer dan 60.000 km² Australisch land ging in de vlammen op. Dat is twee keer België en ook meer dan de oppervlakte van verscheidene Amerikaanse staten zoals Massachusetts en New Jersey. Sommigen schatten zelfs dat tot bijna drie keer zoveel terrein vuur heeft gevat.

De bosbranden kostten aan 24 mensen en aan maar liefst bijna 500 miljoen dieren het leven. Meer dan 2.000 huizen werden verwoest.

People don’t realize that Australia is almost the same size as America. These fires would be like the entire USA being on fire #perspective pic.twitter.com/A8W0Fx8DoP Nick Kleckner(@ hobo_nick) link

Australia is exactly the same width as the USA?? Lumberjack Nick! is forever finishing his comic(@ LumberjackNick) link

This puzzles me. Is this in case the people of the US don't know the size of Australia ?? https://t.co/cSaj8csvdC Karen(@ Liklesis) link

I didn't realize Australia was so large! Is this to scale? WilliamH.(@ Ty_Sylicus) link