Amerikanen schakelen terroristische leiders uit in Libië LB

24 maart 2018

22u15

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Libië een aanval uitgevoerd op een bijeenkomst van jihadistische terroristenleiders. Daarbij zijn twee van hen omgekomen. Dat meldt een woordvoerder van de Libische overheid.

De aanval vond plaats in een woning in de regio van Oubari, 1.000 km ten zuiden van Tripoli. De Amerikanen voeren geregeld aanvallen uit die gericht zijn tegen kernen van IS in het zuiden van Libië.