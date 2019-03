Amerikanen roepen overwinning uit: “IS heeft geen enkel grondgebied meer in Syrië” TT

22 maart 2019

17u23

Bron: Reuters, Belga, ANP 40 Het voormalige gebied van terreurorganisatie IS in Syrië is volgens het Witte Huis volledig heroverd. Dat verklaarde Sarah Sanders, de perschef van het Witte Huis, tijdens een vlucht van een Amerikaans regeringsvliegtuig van Washington naar Florida. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die effectief het laatste bolwerk Baghouz belegeren, hebben de overwinning nog niet uitgeroepen.

Voor verdere details verwees Sanders naar het Amerikaanse ministerie van Defensie dat binnenkort een verklaring zou geven.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de VS gesteund worden, zeiden vanmiddag dat ze verder gaan met hun aanvallen tegen IS-strijders. Sommige strijders verschansen zich nog steeds in het dorp Baghouz, in de provincie Deir Ez-zor, verklaarde SDF-commandant Adnan Afrin aan het Duitse persagentschap DPA. “Er zijn nog steeds gevechten met overgebleven IS-strijders die zich weigeren over te geven.”

Gisteren al verklaarde de woordvoerder van de SDF dat de eindoverwinning op IS elk moment uitgeroepen kon worden. De Koerdische soldaten voerden in Baghouz inspectie-operaties uit, op zoek naar de laatste strijders. De laatste gevechten in Baghouz vonden dinsdag al plaats, toen de SDF een laatste groot offensief inzette. Vliegtuigen en drones helpen de soldaten op de grond de stad te controleren.

Vijf jaar strijd

Met de overwinning op IS zou er een einde komen aan een vijf jaar durende strijd tegen wat ooit het zelfverklaarde kalifaat was, met een grondgebied over grote delen van Syrië en Irak. De overwinning in Baghouz op IS betekent echter niet dat er geen dreiging meer uitgaan van de terreurgroep.

Strijders zijn nog altijd actief in de afgelegen gebieden in Syrië en Irak. Volgens de Verenigde Staten gaat het mogelijk zelfs om “duizenden strijders”, maar die controleren nu dus geen grondgebied meer.

De tijdlijn van het ‘kalifaat’

Als Baghouz echt valt, komt een einde aan het door IS uitgeroepen kalifaat, dat een paar jaar geleden nog een derde van Syrië en Irak besloeg.

2004-2011: In de chaos die volgt op de Amerikaanse invasie van Irak ontstaat een afsplitsing van al-Qaida, die zijn naam in 2006 wijzigt naar Islamitische Staat.

2011: Na het begin van de Syrische crisis laat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi een Syrische poot opzetten.

2014: Binnen een jaar vallen Fallujah in Irak en Raqqa in Syrië in handen van IS. De jihadisten veroveren Mosoel, Tikrit en de grens met Syrië. Baghdadi roept het kalifaat uit.

IS doodt duizenden jezidi’s in Sinjar en dwingt meer dan 7.000 vrouwen en meisjes in seksuele slavernij. Westerse gijzelaars worden in filmpjes onthoofd. Ook ‘verraders’ van IS worden voor het oog van de camera op gruwelijke wijze geëxecuteerd. De Verenigde Staten vormen een coalitie tegen IS en beginnen luchtaanvallen.

2015: De terreuraanslagen in Parijs op het satirische blad Charlie Hebdo en een koosjere supermarkt vormen het begin van een reeks aanslagen in de wereld waarvoor IS de verantwoordelijkheid opeist. De zegetocht van IS stokt in zowel Irak als Syrië.

2016: Irak herovert Fallujah en de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), met in de gelederen de Koerdische YPG, nemen Manbij in Syrië in. Turkije begint een offensief tegen zowel IS als de YPG.

2017: IS lijdt een reeks nederlagen en Bagdad verklaart het kalifaat in Irak ten einde. Het Syrische leger verovert met hulp van Rusland belangrijke delen van het land terug.

2018: Syrische en Iraakse troepen en de SDF heroveren grote gebieden op IS, dat op zijn hoogtepunt een derde van de twee landen samen in handen had. De Verenigde Staten verklaren hun militairen terug te trekken.

2019: IS wordt belegerd in zijn laatste enclave, het dorp Baghouz aan de Eufraat.

