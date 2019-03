Amerikanen roepen overwinning uit: “IS heeft geen enkel grondgebied meer in Syrië” TT

22 maart 2019

17u23

Bron: Reuters 0 Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat terreurgroep IS geen enkel grondgebied meer heeft in Syrië. Dat meldt het Witte Huis. Dat betekent dat IS ook in haar allerlaatste bolwerk Baghouz verslagen is.

Gisteren al verklaarde de woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) dat de eindoverwinning op IS elk moment uitgeroepen kon worden. De Koerdische soldaten voerden in Baghouz de laatste inspectie-operaties uit, op zoek naar de laatste strijders. De laatste gevechten in Baghouz vonden dinsdag al plaats, toen de SDF een laatste groot offensief inzette. Vliegtuigen en drones helpen de soldaten op de grond de stad te controleren.



Met de overwinning op IS komt er een einde aan een vijf jaar durende strijd tegen wat ooit het zelfverklaarde kalifaat was, met een grondgebied over grote delen van Syrië en Irak. De overwinning in Baghouz op IS betekent echter niet dat er geen dreiging meer uitgaan van de terreurgroep. Strijders zijn nog altijd actief in de afgelegen gebieden in Syrië en Irak. Volgens de Verenigde Staten gaat het mogelijk zelfs om “duizenden strijders”, maar die controleren nu dus geen grondgebied meer.

