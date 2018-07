Amerikanen pompen 200 miljoen in Oekraïens leger kv

21 juli 2018

02u42

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten gaan een bijkomende 200 miljoen dollar (170 miljoen euro) aan militaire hulp geven aan Oekraïne. Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdag aangekondigd. De steun zal vermoedelijk niet in goede aarde vallen bij de Russische president Vladimir Poetin, met wie de Amerikaanse president Donald Trump maandag nog een ontmoeting had in het Finse Helsinki.

Volgens majoor Sheryll Klinkel, woordvoerster van het Pentagon, gaat het om "niet-dodelijk" militaire hulp. Onder meer "beveiligde communicatiemiddelen, militaire voertuigen, nachtkijkers en medisch materiaal" zullen worden verscheept naar het Oost-Europese land.

"Dit bevestigt de lang gevestigde relatie wat betreft defensie tussen de Verenigde Staten en Oekraïne", zegt Klinkel. "Het brengt het totale bedrag van Amerikaanse veiligheidssteun aan Oekraïne op meer dan 1 miljard dollar sinds 2014."

Het Pentagon benadrukt dat de steun al maandenlang in de pijplijn zit en geen verband houdt met de recente ontmoeting tussen Trump en Poetin. Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland Krim. Daarnaast woedt in het oosten van Oekraïne een conflict tussen het leger en pro-Russische separatisten, dat op vier jaar tijd al aan 10.000 mensen het leven kostte.