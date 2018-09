Amerikanen onder de indruk: Daan (17) bouwt WTC-torens na in garage



Erik Luiten

18 september 2018

11u12

Bron: AD.nl 0 De garage van zijn ouders puilt helemaal uit met de Twin Towers van de 17-jarige Daan van der Steijn uit het Nederlandse Deurne (Noord-Brabant). Hij bouwde het complete World Trade Center uit New York in twee jaar tijd eigenhandig na.

Waarom Daan het bouwde? "Uit respect voor de slachtoffers." De Amerikaanse ambassade in Nederland is gefascineerd en zegt 'erg onder de indruk' te zijn. En dan te bedenken dat de tiener nog de fles kreeg toen de torens op 11 september 2001 instortten.



"Nu is het World Trade Center een klein beetje terug. Ik heb het op mijn manier nagebouwd", laat Van der Steijn weten. Hij wilde het op dinsdag 11 september af hebben, twee jaar nadat hij begon, maar door een brandje in de noordelijke toren, een overstromende fontein en veel schaaf- en snijwonden werd het iets later.

40.000 stenen

Hij begon op z'n veertiende met het eerste steentje, dat hij van modelgips maakte. Hij vond oude plattegronden van het complex en bekeek foto's van de Twin Towers. Met die informatie bouwde hij het WTC op schaal na. Het project met 40.000 steentjes heeft een werkende fontein en 2.200 lampjes, een achter elke ruit.

Waarom begon Van der Steijn aan zo'n groot project, dat helemaal in het teken staat van de aanslagen in New York? Hij was nog maar net geboren toen de vliegtuigen de torens invlogen. "Ik zag zoveel filmpjes over de aanslagen, dat het me steeds meer raakte", vertelt hij. "Die dag mag gewoon nooit vergeten worden."

Thank you Daan

De Amerikaanse ambassade zegt 'erg onder de indruk te zijn' van het werk van de 17-jarige. "Uit respect en ter nagedachtenis aan de slachtoffers, die omkwamen op 11 september 2001, bouwde hij de plek volledig na. Thank you Daan."

In de video is te zien hoe het complex er bij dag en bij nacht uitziet. De verlichting is zelfs met zijn telefoon te bedienen.