Amerikanen mogen wapens printen

18 juli 2018

De Amerikaanse rechtbank heeft na 4 jaar besloten dat het legaal is om wapens te 3D-printen en de plannen te verdelen. De overheid moest in de zaak de duimen leggen voor de wapenlobby.

In de Verenigde Staten is het legaal om vuurwapens te 3D-printen. In 2013 ontwikkelde het bedrijf Defense Distributed al zo’n wapen. De plannen voor het geweer postte ze op hun website zodat iedereen ze kon downloaden en printen. De file werd meer dan 100.000 keer gedownload.

Toen de Amerikaanse overheid hiervan hoorde, lieten ze de bouwplannen meteen offline halen. Het verspreiden ervan zou een overtreding zijn van de International Traffic in Arms Regulation. Dit wettenpakket legt het transport van wapens aan banden.

Defense Distributed beriep zich op hun beurt op het ‘Second Amendement’. Deze passage uit de grondwet stelt dat “het bezit en gebruik van een wapen niet mag worden ingeperkt”.

10.000 dollar

Het conflict mondde uit in een vier jaar durende juridische strijd tussen het bedrijf en de Verenigde Staten. Het finale verdict dat woensdag viel, gaf Defense Distributed gelijk.

De overheid verklaarde ondertussen dat “toegang, discussie, gebruik en reproductie” van de technische data worden toegestaan. Ze moeten daarnaast ook 10.000 dollar en de juridische kosten betalen aan het bedrijf.

"Het tijdperk der downloadbare wapens"

De Amerikaanse wapenlobby is alvast in haar nopjes. “Dit is niet enkel een overwinning van het ‘First Amendement’ (vrijheid van meningsuiting), maar ook een pijnlijke slag voor de anti-wapenlobby”, zegt Alan M. Gottlieb, oprichter van de Second Amendement Foundation. Deze lobbygroep voor vrij wapengebruik steunde Defense Distributed financiëel tijdens de strijd.

Op 1 augustus komen de plannen terug online. Op de website wordt het alvast groots aangekondigd: “Het tijdperk der downloadbare wapen begint nu echt”, klinkt het.