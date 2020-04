Exclusief voor abonnees

Amerikanen krijgen hun “droevigste week ooit” voorspeld

Na New York nu ook veel minder voorspelbare broeihaarden in Detroit en New Orleans

GVV

06 april 2020

22u35

In de Verenigde Staten is het bang afwachten hoe hoog de tol van het coronavirus nog stijgt. Donald Trump is optimistisch en hoopt het ergste deze week gehad te hebben. Maar wetenschappers vrezen nog altijd voor 80.000 doden of meer. En terwijl New York het epicentrum blijft, dienen zich ook minder voorspelbare broeihaarden aan.