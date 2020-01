Amerikanen krijgen de raad om niet meer naar China te reizen SVM

31 januari 2020

09u10

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben het reisadvies voor China opgetrokken naar niveau vier. Amerikanen krijgen de raad om niet naar China te reizen. Het nieuwe advies komt er enkele uren nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het nieuwe coronavirus bestempeld had als een internationale noodsituatie.

"Reizigers moeten erop voorbereid zijn dat er reisbeperkingen opgelegd kunnen worden", luidt het reisadvies van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "Commerciële luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten van en naar China opgeschort of beperkt.”

België paste gisteren nog het reisadvies voor China aan. Met uitzondering van Hongkong worden niet-essentiële reizen naar China afgeraden. Naar Wuhan en de hele provincie Hubei worden alle reizen afgeraden.

Duitsland

Ook Duitsland roept zijn burgers op om niet naar China te reizen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken kwam met een negatief reisadvies. "Stel niet-noodzakelijk reizen naar China uit", adviseerde het departement in een verklaring. Voor een bezoek aan de provincie Hubei wordt nadrukkelijk gewaarschuwd.

Japan heeft zijn onderdanen eveneens gevraagd om alle niet-essentiële reizen naar China te vermijden. Eerder raadde de Japanse regering al alle verplaatsingen -dringend of niet- naar de provincie Hubei af. Voor de rest van het land werd tot hiertoe enkel opgeroepen tot waakzaamheid.

Vietnam besliste dan weer om tijdelijk geen visum meer uit te reiken aan Chinese toeristen. De bevolking kreeg de raad om de Chinese grens niet over te steken.

Besmettelijker dan SARS

Volgens de meest recente balans zijn 213 mensen aan het coronavirus overleden. De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat op 9.692. Het Wuhan-virus brak in december uit op een vismarkt in Wuhan, waar naar verluidt exotische dieren werden verkocht voor consumptie.

Het nieuwe virus behoort tot dezelfde familie van coronavirussen als SARS. Het wordt minder krachtig genoemd, maar is wel besmettelijker. Volgens de WHO doodde de SARS-epidemie in 2002-2003 op wereldschaal 774 van de 8.096 besmette mensen.

