Amerikanen komen toch naar Europa, ook al mag dat niet: zo doen ze het KVE

10 augustus 2020

13u42

Bron: Politico 0 De Europese Unie houdt haar buitengrenzen gesloten voor toeristen uit coronahotspots - althans in theorie. Maar in de praktijk blijkt dat reizigers uit risicolanden, waaronder de Verenigde Staten, door de mazen van het net glippen. Onduidelijke regels, uiteenlopende nationale maatregelen en quarantainvoorschriften die niet worden afgedwongen, maken dat het Europese ‘schild’ helemaal niet zo ondoordringbaar is.

Zo heeft nieuwssite Politico weet van een Amerikaanse toerist die nu van de zon geniet in Spanje. Hij vloog van Miami naar Heathrow en daar hebben de Britse autoriteiten hem tijdens zijn tussenstop niet verplicht om in quarantaine te gaan hoewel hij uit een coronahotspot kwam. En in Spanje werd hij behandeld als de zoveelste bezoeker uit het Verenigd Koninkrijk toen hij in Barcelona landde.

Er was helemaal geen controle. Het was precies of het hen niets kon schelen Anonieme Amerikaanse toerist

“Ze vroegen me helemaal niets”, zo getuigde hij anoniem tegenover Politico. Vervolgens reisde hij door naar Valencia en Granada. “Er was helemaal geen controle. Het was precies of het hen niets kon schelen.”



Een functionaris van de Spaanse overheid verklaarde aan Politico dat hij geen commentaar kon geven op individuele gevallen, maar dat het land een systeem van controles heeft opgezet op luchthavens om risicovolle reizigers te identificeren.

Eurostar

Hij gaf echter ook toe dat zijn eigen landgenoten gebruik maakten van lacunes in het beleid om binnen Europa te reizen - en dat hij weet had van mensen die de quarantaineregel van twee weken in het Verenigd Koninkrijk hadden omzeild door eerst naar Parijs te vliegen en vervolgens de Eurostar naar Londen te nemen. “Als je met de trein vanuit Frankrijk komt, maakt het ze niet uit waar je oorspronkelijk vandaan komt,” zei hij.

Tactieken

Medewerkers uit de reissector kennen ook andere tactieken die door burgers worden gebruikt om Europa binnen te komen.

“Rijke Amerikanen gebruiken hun contacten om documenten zoals brieven te verkrijgen waarin staat dat ze naar Europa komen voor belangrijke of werkgerelateerde zaken”, zo legde iemand van een reisbureau uit die vroeg om niet bij naam genoemd te worden. De meeste landen laten mensen uit risicovolle derde landen immers binnen als ze een goede reden hebben om te komen.

Lokale contacten in Europa schrijven brieven waarin staat dat de Amerikanen bijvoorbeeld naar hier afreizen om een investering te doen “of dat ze andere belangrijke zaken te doen hebben die niet kunnen wachten tot de pandemie voorbij is.” Met zo’n brief kan een Amerikaan toestemming krijgen van het consulaat om te reizen, al zal hij of zij zich dan nog wel moeten houden aan lokale regels. “Het gebeurt steeds vaker”, aldus de reisagent.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei dat Brussel “herhaaldelijk” de regeringen heeft opgeroepen om te zorgen voor een gecoördineerde aanpak bij het implementeren en opheffen van de reisbeperkingen voor personen uit derde landen. Maar de nationale regeringen blijven bevoegd voor het grensbeleid. En zolang de maatregelen niet op elkaar zijn afgestemd, zullen bepaalde personen altijd de mazen in het net weten te vinden.

