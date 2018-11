Amerikanen historisch enthousiast voor tussentijdse verkiezingen: nu al meer dan 29 miljoen stemmen uitgebracht TT

02 november 2018

17u24

Bron: US Election Project, The New York Times, Belga, Reuters 0 Nog vier dagen en de Amerikanen trekken naar de stembus voor de midterms, de tussentijdse parlementsverkiezingen. Die worden dit jaar historisch geacht, omdat ze van belang zijn voor het vervolg van het presidentschap van Donald Trump. Uit nieuwe data blijkt dat ook de Amerikanen zelf de verkiezingen belangrijker vinden dan anders. Meer dan 28 miljoen stemmen zijn al uitgebracht via ‘early voting’.

In 37 van de 50 Amerikaanse staten kunnen geregistreerde kiezers al vanaf enkele dagen of zelfs weken voor de eigenlijke stembusslag op 6 november hun stem uitbrengen. Dat zogenaamde ‘early voting’ kan nog tot de dag voor de eigenlijke verkiezing dinsdag, maar in 27 staten is het aandeel van dat vroege stemmen nu al hoger dan bij de vorige midterms in 2014. In Tennessee waren zo tot gisteren al 214 procent meer stemmen uitgebracht dan in 2014, en in Texas zijn zelfs via vroeg stemmen nu al meer stemmen uitgebracht dan het totale aantal van 2014.

De Amerikanen kiezen dinsdag per district een nieuwe afgevaardigde voor het parlement in Washington DC, het Huis. In 35 staten wordt ook een nieuwe senator verkozen. Midterm-verkiezingen trekken altijd minder volk dan parlementsverkiezingen die gelijk vallen met een presidentsverkiezing. In 2016, toen de Amerikanen ook konden kiezen tussen presidentskandidaten Trump en Clinton, werden bijvoorbeeld 47 miljoen vroege stemmen uitgebracht, in 2014 maar 27 miljoen. De opkomst van dat jaar, toen Barack Obama ook zijn Democratische meerderheid in de Senaat verloor, lag uiteindelijk slechts op 36,4 procent. Dat was de laagste opkomst sinds de Tweede Wereldoorlog.

Ook Trump zelf en first lady Melania hebben “enkele weken geleden" hun stem al uitgebracht in New York, waar ze geregistreerd zijn, zei een woordvoerder vandaag.

Activisme

De zeer bitsige verkiezingsstrijd in 2016 leidde in de Verenigde Staten wel tot een golf van politiek activisme. Meteen na de verkiezingen kwamen miljoenen mensen op straat voor de ‘Women’s Marches’, Republikeinse leden van het Congres werden bestookt met brieven en telefoontjes van activisten en middelbareschoolkinderen protesteerden tegen wapengeweld door hun scholen massaal te verlaten. Nu de midterms voor de deur staan, lijkt dat activisme zich ook te vertalen in een hogere opkomst van kiezers.

Via onder meer de sociale media hebben vooral Democraten (onder wie megaster Taylor Swift) massaal stemgerechtigden opgeroepen om zich te registreren als kiezer. Zeker voor de Democraten is het belangrijk om extra potentiële kiezers aan te trekken, omdat zij hopen zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden weer in handen te krijgen. Bovendien is bekend dat midterm-kiezers eerder blank en ouder zijn, en dus traditioneel vaker Republikeins stemmen.

Obstructie

Dat er al bijzonder veel Amerikanen hun stem al hebben uitgebracht, wil overigens niet zeggen dat er geen sprake is van obstructie bij het stemmen, zegt professor Michael McDonald van de Universiteit van Florida, die meewerkt aan het US Elections Project dat de cijfers bijhoudt. In heel wat staten ondernemen vooral Republikeinse gouverneurs of overheden pogingen om minderheden het moeilijker te maken hun stem uit te brengen.

Zo werd de gouverneursrace van Georgia het symbool van de ‘voter suppression’ die al jaren aan de gang zou zijn in de VS. In die zuidoostelijke staat neemt de Democrate Stacey Abrams het op tegen de Republikein Brian Kemp, die als minister in Georgia instaat voor de organisatie van de verkiezingen en de ook de regelgeving rond de registratie van kiezers. In totaal zouden in de staat 53.000 mensen zich niet hebben kunnen registeren als kiezer omdat hun gegevens niet exact overeenkwamen met die in de databank.

Voor Kemp moest elk letterteken, elk accent en elk koppelteken exact hetzelfde zijn, terwijl Afro-Amerikanen en Hispanics vaker een naam met accentekens of een dubbele naam hebben. Zeventig procent van de geweigerde kiezers zijn zwarten, en dat terwijl Abrams de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur in de Amerikaanse geschiedenis zou kunnen worden.

In een bepaalde landelijke regio met voornamelijk zwarte kiezers wilde Kemp dan weer zeven van de negen stembureaus laten sluiten omdat ze geen toilet voor gehandicapten hadden. Dat die gehandicapten dan op een of andere manier tientallen kilometers verder hun stem zouden moeten uitbrengen, deerde hem niet. Uiteindelijk werd Kemp teruggefloten door de lokale kiescommissie, die besliste de stembureaus open te houden.