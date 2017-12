Amerikanen geloven dat Trump voor meer corruptie zorgt TK

De Amerikanen vinden dat hun maatschappij sinds het aantreden van president Donald Trump nog corrupter geworden is. Dat blijkt uit een studie van de ngo Transparency International.

Bijna zestig procent van de ondervraagden vindt dat de corruptie de voorbije twaalf maanden is toegenomen, zowat dertig procent vindt van niet. Voor 44 procent van de Amerikanen is corruptie eigen aan het Witte Huis. Dat is een stijging met acht procent. Maar bij het woord 'corruptie' denken de Amerikanen het vaakst aan het Congres, zo blijkt uit dezelfde studie.

On 2016 dacht de helft van de bevolking dat de regering een mislukte strijd tegen de corruptie voert, in de jongste studie is dat percentage gestegen tot 70. Voor woordvoerder Zoe Reiter van Transparency is het duidelijk dat de Amerikanen van oordeel zijn dat "Washington" - de regering en het Congres - enkel de belangen behartigt van de bedrijfselite.