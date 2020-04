Amerikanen gaan ondanks lockdown nog steeds naar de kerk Redactie

01 april 2020

09u16

Bron: AP 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook in de Verenigde Staten moet iedereen ‘in zijn kot blijven’. Bijeenkomsten zijn er niet toegelaten. Maar dat houdt de gelovigen niet tegen om naar de kerk te gaan. Ondanks de lockdown zit de kerk in Louisiana helemaal vol. Er verzamelen ook enkele demonstranten aan de kerk. Zij vinden het niet kunnen dat de kerk nog steeds open is. Maar de kerk is niet van plan om haar deuren te sluiten zolang de winkels nog open zijn.