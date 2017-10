Amerikanen gaan collectief naar de hemel roepen op verjaardag verkiezing Trump Redactie

21u55

Bron: Mashable 0 Photo News President Trump. Geïnspireerd door Yoko Ono plannen duizenden Amerikanen een bijeenkomst op 8 november, wanneer het exact één jaar geleden is dat Donald Trump verkozen werd tot president van de Verenigde Staten. Het plan: collectief naar de hemel gillen.

Op 8 november 2016 liet kunstenares en John Lennon-weduwe Yoko Ono haar oerkreet richting heelal voor een eerste keer horen. Ono zou dat de dagen na Trumps verkiezing nog verschillende malen herhalen, wat navolging kreeg over het hele land.

Nu de eerste verjaardag van Trumps verkiezing steeds dichterbij komt, worden in verschillende Amerikaanse steden evenementen gepland om de jonge traditie in leven te houden. In New York tekenen tot nu toe 2.000 mensen present, in Boston loopt dat op tot 4.500 deelnemers. Ook voor Seattle werd er een bijeenkomst uitgeroepen, maar de Facebookpagina is op mysterieuze wijze weer verdwenen.

Seattle is hosting an event called "Scream Helplessly at the Sky on the Anniversary of the Election" https://t.co/cr8cL09ow3 pic.twitter.com/RFvy1cbR6M Lindsay Cohen(@ lindsaycohen) link

Minderheden

President Trump heeft zich tijdens het eerste jaar van zijn ambtstermijn de woede van verschillende minder- en meerderheden op de hals gehaald. Van de omstreden bouw van een grensmuur met Mexico of een inreisverbod voor moslims, tot zijn ontoereikende reactie op neofacistisch geweld in Charlottesville of het schofferen van een weduwe, die haar echtgenoot verloor bij een militair conflict in Niger.

Door samen te komen willen duizenden Amerikanen hun woede en frustratie tot uiting brengen. "Deze regering heeft alles aangevallen waar Amerika voor zou moeten staan", reageert Johanna Schulman, een van de organisatoren in Boston, bij Newsweek. "Samenkomen herinnert ons eraan dat we niet alleen zijn, dat we deel uitmaken van een enorme groep activisten die gemotiveerd en boos zijn, en wiens acties het verschil kunnen maken."