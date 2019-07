Amerikanen en Mexicanen genieten samen van roze wipplanken dwars door grenshek Freek Evers KVDS

31 juli 2019

12u16

Bron: Twitter, Instagram, De Morgen 5 Kinderen die met elkaar spelen op een roze wipplank: niets bijzonders. Maar wel aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. De constructies zijn een project van professor architectuur Ronald Rael. Beelden van de wipplanken gingen intussen viraal op sociale media.

Een doordeweeks Instagrambericht van Ronald Rael, een professor architectuur aan de universiteit van Californië, haalt tussen de 300 en 900 likes. Maar sinds maandag is zijn account ontploft. Hij deelde er het beeld van drie roze wipplanken aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten, ter hoogte van El Paso in Texas. In de video zie je hoe kinderen en volwassenen met elkaar wippen aan weerskanten van een groot hek. De grens.

Steunpunt

Rael vertelt onder zijn bericht dat hij het concept van zo’n grenswip al in 2009 bedacht. Nu bracht hij ze ook in praktijk. De muur is op deze manier “een letterlijk steunpunt voor de relaties tussen de Verenigde Staten en Mexico. Kinderen en volwassenen worden op deze manier op een betekenisvolle manier met elkaar in contact gebracht.” Rael wil met zijn ontwerpen aantonen dat acties aan de ene kant van de muur gevolgen hebben voor de andere kant van de muur, en omgekeerd.





De beelden op zijn Instagramaccount werden al meer dan 130.000 keer geliket, maar ze kregen pas helemáál de wind in de zeilen toen ze ook gedeeld werden door de bekende Mexicaanse acteur en zanger Mauricio Martínez (41). Op Twitter werden ze bij hem in een dag tijd meer dan 11 miljoen keer bekeken, 380.000 keer geliket en meer dan 130.000 keer gedeeld. “Een mooie herinnering aan het feit dat we allemaal verbonden zijn met elkaar", schreef hij erbij. (lees hieronder verder)

Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ⁣

⁣

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

🇲🇽 ❤️ 🇺🇸 pic.twitter.com/vSpfxhtvkX Mauricio Martínez(@ martinezmau) link

De muur tussen de VS en Mexico is een van de belangrijkste projecten van Amerikaans president Donald Trump. De muur die hij beloofde is vandaag nog een hek. Maar de voorbije weken en maanden werd duidelijk dat het Trump menens is aan de grens. Er lekten beelden van overvolle opvangcentra in grensposten. De grenspatrouilles zetten traangas in om vluchtelingen een verdere tocht te ontraden. En kinderen en ouders worden aan de grens van elkaar gescheiden.