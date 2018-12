Amerikanen die dagenlang vastzaten in steenkoolmijn, braken in om koperdraad te stelen en om seks te hebben mvdb

22 december 2018

19u32

Bron: ABC News - NBC News 0 De redding zo’n twee weken geleden van vier Amerikanen die vastzaten in een verlaten steenkoolmijn in de staat West Virginia, eindigt met een valse noot. Tegen een van de geredde mannen werd donderdag een arrestatiebevel uitgevaardigd. De twee mannen en twee vrouwen blijken te zijn afgedaald in de mijn voor twee duidelijke redenen: uitzoeken of ze achtergelaten koperdraad konden stelen én seks in de ondergrondse gangen.

De vier betraden de mijn in het plaatsje Clear Creek op zaterdag 8 december en zaten ongeveer vijf dagen vast. De hulpdiensten spaarden kosten noch moeite om hen te evacuëren. Ventilatoren werden geplaatst om de aanvoer van frisse lucht te verzekeren. Met pompen werd getracht het waterniveau in de mijn te laten zakken.

Eddie Williams (43) die zich gisteren zelf ging aangeven, verklaarde in eerste instantie nog aan de politie dat hij zijn vermiste vrienden ging zoeken, maar vervolgens zelf kwam vast te zitten. Een van de aanklachten tegen hem luidt het afleggen van een valse verklaring.

De oud-mijnwerker kon niet anders dan toegeven dat hij samen met zijn vrouw Erica Treadway (31), hun maat Cody Beverly (21) en diens vriendin Kayla Williams (25) de mijn illegaal had betreden met de bedoeling eventuele achtergelaten koperdraad te stelen. De nestor van het gezelschap verklaarde aan de speurders dat na verloop van tijd de koppels zich opsplitsten. Hij en Erica zochten een plekje op voor het verrichten van seksuele handelingen. Cody en Kayla deden verderop hetzelfde. Ze raakten achteraf verdwaald in het omvangrijke gangenstelsel.

De vier werden later op zaterdag als vermist opgegeven. Eddie kon twee dagen later op 10 december zichzelf in veiligheid brengen en de politie waarschuwen. Cody en Beverly ontkennen dat zij de bedoeling hadden koper te stelen uit de in 2016 gesloten mijn. Zij waren gewoon uit op een spannend dagje uit. Het betreden van een gesloten, verzegelde mijn is een mistrijf.



Eddie heeft sowieso strafrechtelijke vervolging aan zijn been, het blijft voorlopig onduidelijk of de drie anderen hetzelfde lot is beschoren. Of ze mee financieel moeten opdraaien voor de grootschalige reddingswerkzaamheden is eveneens nog niet geweten.