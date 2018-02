Amerikanen breiden luchtaanval tegen taliban in Afghanistan verder uit TTR

06 februari 2018

12u46

Bron: Belg 0 De Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan hebben hun luchtaanvallen tegen de taliban nu ook uitgebreid naar het noorden van het land. De voorbije 96 uur hebben ze met een serie bombardementen drugslabs, opleidingscentra en andere doelwitten aangevallen.

Terwijl het aantal Amerikaanse luchtaanvallen in andere conflicten, bijvoorbeeld in Syrië, terugloopt, nemen ze in Afghanistan snel toe. Vorig jaar waren het er volgens officiële cijfers meer dan 2000 - in 2016 waren het er net iets meer dan 1000. Ook de Afghaanse luchtmacht, die nog volop in de trainingsfase zit, neemt aan de luchtaanvallen deel. Tegelijkertijd vallen er ook meer slachtoffers onder de burgerbevolking te betreuren. Volgens de Verenigde Naties steeg in de eerste negen maanden van 2017 het aantal door luchtaanvallen getroffen burgers in vergelijking met 2016 met 52 procent naar 205 doden en 261 gewonden.

Bij de bombardementen van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan werden ook gestolen militaire voertuigen vernietigd. Die voertuigen werden de voorbije maanden almaar meer voor zelfmoordaanslagen gebruikt tegen politie- en militaire posten. Tijdens de luchtaanvallen heeft een B-52, een van de grootste langeafstandsbommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht, 24 precisiebommen gedropt. Dat is een record.

Bloedige aanslagen

Na een serie aanslagen met rond de 150 doden in de hoofdstad Kaboel hebben veiligheidstroepen een vrachtwagen geladen met twee ton explosieven in beslag genomen. Dat is vandaag bevestigd door een medewerker van de inlichtingendienst NDS, die niet bij naam genoemd wilde worden. Er werden ook verschillende mensen opgepakt.

De taliban had in januari de verantwoordelijkheid opgeëist voor een 17 uur durende aanval op een hotel met minstens 22 doden en een zelfmoordaanslag met meer dan 100 doden. De terreurorganisatie Islamitische Staat eiste dan weer een aanslag op een politiepost met zeker 20 doden en een aanval op een militaire basis met 11 doden op.