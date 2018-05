Amerikanen bieden excuses aan na incident met tulband Canadese minister TT

11 mei 2018

16u58

Bron: CNN, La Presse 2 De Verenigde Staten hebben hun excuses aangeboden nadat Canadees minister en sikh Navdeep Bains op de luchthaven van Detroit verschillende keren werd gevraagd zijn tulband af te zetten. Ook al vormde Bains geen bedreiging en passeerde hij zonder problemen de metaaldetector, toch moest de minister "om veiligheidsredenen" zijn tulband afzetten. Hij weigerde en mocht pas na vertoon van zijn diplomatiek paspoort aan boord van het vliegtuig naar Canada.

De feiten speelden zich al in april 2017 af, toen Bains in Detroit een vlucht naar Toronto wilde nemen. Het veiligheidspersoneel op de luchthaven wist niet dat hij een Canadees minister was, en liet hem zoals de normale procedure door de metaaldetector lopen. Die gaf geen alarm, maar Bains moest toch opnieuw gescreend worden door een andere machine omdat hij een tulband droeg.

Omdat dat toestel niet goed werkte, werd Bains gevraagd om zijn tulband af te zetten. "Ik vroeg hen waarom, want de metaaldetector werkte wel. Ze zouden mij nooit vragen mijn kleren uit te trekken. Voor mij is dat hetzelfde."

"Protocol niet gevolgd"

Veiligheidsagenten voerden daarop een tweede screening uit, die deze keer wel succesvol was, waarna Bains verder mocht naar zijn gate. Daar aangekomen werd hij echter opnieuw aangesproken door een veiligheidsmedewerker die hem zei dat hij opnieuw door de security moest omdat "het protocol niet was gevolgd". Daarop werd hij opnieuw gevraagd zijn tulband af te zetten.

Bains verloor stilaan zijn geduld aangezien zijn vlucht bijna zou vertrekken. Hij weigerde opnieuw en zei dat hij geen enkele bedreiging vormde en al alle veiligheidsprotocollen had doorlopen. Pas toen veiligheidsagenten hem om zijn identiteitskaart vroegen, gaf hij zijn diplomatiek paspoort af. Daarop werd hij prompt doorgelaten.

Bains zegt dat hij met opzet niet meteen zijn geprivilegieerde status uitspeelde. "Ik doe dat nooit om beter te begrijpen wat mensen die niet in mijn positie zijn, moeten ondergaan wanneer ze geconfronteerd worden met de autoriteiten."

"Dit mag nooit de norm worden"

Voor een sikh is het afzetten van de tulband not done. Van hun godsdienst mogen zij hun lichaamshaar niet verwijderen. Het hoofdhaar wordt bij elkaar gehouden onder de tulband. De veiligheidsrichtlijnen op Amerikaanse luchthavens respecteren die traditie normaal gezien: sikhs kunnen niet verplicht worden hun tulband af te zetten.

"Toch komen dit soort incidenten van tijd tot tijd helaas minderheden voor bij minderheden. Maar ze mogen nooit de norm worden", aldus Bains. "Ik zal de diversiteit en inclusie in het hele land blijven bevorderen. Dat is de reden waarom ik minister ben geworden.”

Excuses

De Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) heeft zijn excuses aangeboden aan Bains. "We betreuren dat de procedures niet volgens de verwachtingen van mijnheer Bains waren", aldus een woordvoerder. "Na controle van bewakingsbeelden is gebleken dat de veiligheidsagent niet onze standaardprocedures heeft gevolgd. Hij heeft een bijkomende opleiding gekregen."

De TSA bevestigde dat een tulband niet afgezet hoeft te worden, maar zegt wel dat "elke bedekking van het hoofd het onderwerp van een veiligheidscontrole kan zijn, waarbij een agent of de persoon zelf eraan kan voelen".