Amerikakenner Greet De Keyser over Trumps wapenbeleid: “Trump krijgt 30 miljoen dollar om niet aan wapenwet te raken” kv

28 januari 2020

19u01 0 Een van de hete hangijzers bij de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen is veiligheid. Terwijl aan Democratische zijde de roep weerklinkt om een strengere wapenwet, beroept Trumps Republikeinse achterban zich steevast op het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, dat het recht op wapenbezit garandeert. Amerika-correspondente Greet De Keyser maakt de balans op van Trumps veiligheidsbeleid.

“President Trump slaagde erin om Amerika vrij te houden van grote terreuraanslagen en dat is voor heel wat Amerikanen belangrijk”, aldus De Keyser. Binnenlandse terreur wordt daarbij echter buiten beschouwing gelaten, hoewel dat wel een ernstig probleem is in de VS.

Denk maar aan de vele massaschietpartijen, waarbij schutters het vuur openen in scholen, kerken of andere openbare plaatsen. “Vorig jaar alleen al waren dat er 417: meer dan één per dag. 517 doden vielen daarbij”, zegt De Keyser. Vaak worden de schutters gedreven door extreemrechtse, racistische motieven. Bij de schietpartij in een Walmart in El Paso, kwamen vorig jaar maar liefst 22 mensen om. Daags nadien schoot een jongeman tien mensen dood in een uitgaansbuurt in Dayton, Ohio.





Toch grijpt Trump niet in en laat hij aan zijn wapenliefhebbende achterban verstaan dat er geen verstrenging van de wapenwet komt. Bij elke schietpartij tweet hij zijn “thoughts and prayers” (gedachten en gebeden, red.), maar maatregelen blijven uit, met uitzondering van een verbod op enkele wapenhulpstukken. “Trump wil eigenlijk meer wapens toelaten”, zegt De Keyser: “gewapende onderwijzers in scholen en gewapende bewakers in kerken, zodat men in geval van een schutter niet moet wachten op politie, maar zelf kan reageren.”

Dat legt hem financieel geen windeieren: “De NRA, de grootste wapenlobby, heeft hem in ruil voor zijn belofte om niet te raken aan het wapenbezit al 30 miljoen dollar beloofd voor zijn komende verkiezingscampagne”, licht De Keyser toe.