Amerikakenner Bart Kerremans: "Trump speelt in op angst dat Democraten Huis weer zouden domineren” SVM

06 november 2018

06u22

Bron: Belga 4 De heisa rond de benoeming van Brett Kavanaugh tot rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is een geschenk uit de hemel geweest voor president Donald Trump. Dat zegt KU Leuven-prof en Amerikakenner Bart Kerremans. In de aanloop naar de midterms is Trump er volgens Kerremans in geslaagd de angst aan te wakkeren voor een Huis van Afgevaardigden dat door de Democraten gecontroleerd zou worden. Een ander thema dat Trump en de Republikeinen bespelen om hun positie te versterken, is dat van de karavaan die vanuit Centraal-Amerika naar de VS trekt.

"De karavaan is een thema dat heel mobiliserend kan werken bij kiezers die in 2016 voor Trump gestemd hebben", zegt Kerremans. "Bij de midterms draait het vooral om de opkomst: in hoeverre gaan kiezers die geënthousiasmeerd waren door Trump als kandidaat weer voor de Republikeinen kiezen? Ze zijn misschien wat teleurgesteld, maar zowel de karavaan als Kavanaugh kan een mobiliserend effect hebben."

Aan de Democratische kant zit het "mobilisatiepotentieel" al aan zijn plafond, vermoedt Kerremans. "Er is de frustratie over Trump, gekoppeld aan de #metoo-beweging. En dat werd nog versterkt door de discussie over Kavanaugh."

Bompakketten

Vorige week waren er ook de bompakketten die een Trump-aanhanger opstuurde naar verschillende politici en media die Trump onder vuur heeft genomen. "Dat is een ontwikkeling van de laatste dagen, maar ik betwijfel of dat nog iets fundamenteel zal kunnen veranderen aan het aantal kiezers dat de Democraten op de been kunnen brengen."

“In twee richtingen”

De heisa over Kavanaugh heeft volgens Kerremans trouwens niet alleen in het voordeel van Trump en zijn partij gespeeld. "Het werkte in twee richtingen. In het Huis winnen ook de Democraten hierbij: ze hoopten zo hogergeschoolden en vrouwen in suburbane gebieden weer voor hun partij te winnen, nadat die in 2016 deels voor Trump gestemd hadden. In de Senaat speelt dan weer het omgekeerde effect: daar stemde een Democratisch senator -niet toevallig Joe Manchin uit West Virginia- met de Republikeinen mee om Kavanaugh te benoemen.”

Een thema dat niet meer op tafel ligt, is dat van beïnvloeding door buitenlandse machten. "Dat thema speelt niet echt meer", zegt Kerremans. "Iedereen heeft daarover zijn mening gevormd, het thema is ondergesneeuwd geraakt. Er zijn andere, grotere thema's die de bevolking veel beter mobiliseren, zoals opnieuw migratie.”