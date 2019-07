Amerikaanse wordt brutaal aangevallen in Walmart. Ze trekt een vuurwapen en schiet sam

21 juli 2019

22u19

Bron: CNN 5

Op 5 juli vielen twee vrouwen Rojanai Alston (22) aan in een Walmart in North Versailles, in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Alston trok een vuurwapen en schoot een van de aanvallers in haar arm en been. Alston moet zich verantwoorden voor de rechter, en de video dient nu als bewijsmateriaal in haar rechtszaak.

Op de opzienbarende beelden is te zien hoe de vrouwen zich langs achter op Alston stortten en haar herhaaldelijk sloegen, blijkbaar na een banale woordenwisseling. De vrouw had een vergunning voor het wapen, en volgens haar advocaat ging het duidelijk om zelfverdediging.