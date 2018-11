Amerikaanse “war on terror" kostte al meer dan half miljoen mensen het leven en dodental blijft stijgen AW

Bron: Al Jazeera 0 Minstens een half miljoen mensen kwamen om in Afghanistan, Irak en Pakistan als gevolg van de zogenaamde Amerikaanse “war on terror”. Dat staat in een onderzoek van de Brown University. De strijd tegen terrorisme werd door voormalig president George Bush geïntroduceerd als antwoord op de aanslagen van 11 september 2001.

In het rapport dat werd vrijgegeven door het Watson Institute for International and Public Affairs van de Brown University, schat men dat de oorlog verantwoordelijk is voor een dodental van 480.000 tot 507.000. De onderzoekers wijzen er wel op dat het cijfer waarschijnlijk niet overeenkomt met het werkelijke dodental, te wijten aan “de grote onzekerheid bij elke telling van doden tijdens een oorlog”. Ze concluderen dat de “war on terror” met grote waarschijnlijkheid nog meer slachtoffers eiste.



Zo kwamen tienduizenden burgers om in steden zoals Mosul, maar hun lichamen werden tot zover nog niet gevonden. Verder werden er 7.000 Amerikaanse troepen vermoord in Irak en Afghanistan, alsook zo’n 200.000 Iraakse en meer dan 23.000 Afghaanse burgers.

Al ligt het aantal slachtoffers al behoorlijk hoog, personen die stierven als onrechtstreeks gevolg van de oorlog –aan ziekte, door slechte infrastructuur of geen onderkomen- werden niet opgenomen in het rapport.

Tol blijft stijgen

De onderzoekers aan Brown University benadrukken dat de tol sinds de laatste telling (2016) met meer dan 110.000 slachtoffers steeg. En het ziet er niet uit alsof de zware kost van de oorlog plots zal minderen. Zo is de Amerikaanse oorlog in Afghanistan -17 jaar later- nog steeds aan de gang. Minder intens dan voorgaande jaren, maar het aantal burgers dat in 2018 stierf door de oorlog was zelden zo hoog.